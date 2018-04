Fucapi passa a ser uma marca e nova gestora lança pacotes de novidades

Fucapi visita redação do EM TEMPO | Foto: Ione Moreno

Manaus -O stafe da Azione Education, gestora educacional da Fucapi anunciou em visita à redação do EM TEMPO, na tarde desta quinta-feira (26), investimentos para a faculdade. A nova empresa responsável pelas atividades educacionais da Fucapi lançou um pacote de novidades que prometem transformar a instituição em um grande ambiente de inovação e empreendedorismo. A primeira grande mudança começa na transformação do nome em marca.



O CEO da Azione, Aldus Raiol Santana, disse que, para proporcionar maior segurança e comodidade aos professores, colaboradores e alunos, a Fucapi passa a contar com o FucapiBus. Um ônibus que fará a rota Campus Fucapi até a Bola do Coroado. O ônibus contará com catraca de segurança, garantindo que apenas pessoas autorizadas embarquem.

Fucapi visita redação do EM TEMPO | Foto: Ione Moreno

Uma das grandes novidades, segundo Aldus, é o incentivo aos esportes individuais e coletivos como judô, jiu-jitsu, natação, futebol, rugby e futebol americano. Os melhores atletas ganharão bolsa de estudo e representarão a equipe esportiva que se chamará Fucapi Rockets.



Para fortalecer a marca, Aldus afirmou que a Fucapi adquiriu o naming rights do Teatro Manauara, que agora passa a se chamar Teatro Fucapi. O mais moderno teatro de Manaus, que já contava com excelentes espetáculos, agora terá também eventos acadêmicos e de tecnologia.

No campo da inovação tecnológica, o CEO da Azione falou do lançamento da Supernova Aceleradora de Startups. Segundo ele, ela já nasce como a maior aceleradora de startups do Norte do Brasil. Com o edital já publicado http://fucapi.br/

a seleção de empresas para aceleração acontece já em junho e vai investir R$ 150 mil em startups locais.





