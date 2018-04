Saiba os horários dos shoppings e Centro no feriado de 1º de maio

Manaus - O comércio varejista de Manaus nos shoppings centers e no Centro da capital está garantido neste feriado do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, próxima terça feira, porém terá horário reduzido em relação aos dias normais. Os períodos de funcionamento foram informados pela Federação do Comércio do Amazonas (Fecomercio-AM) e Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus).

De acordo com a Fercomercio-AM, segunda-feira (30), o funcionamento em shoppings centers e nas lojas do Centro de Manaus serão normais, com exceção apenas no dia 1º de maio, em que as lojas do Centro vão funcionar das 9h às 13h. A CDL-Manaus também confirmou haverá expediente nas lojas do Centro, também com horário diferenciado que ficará a critério de cada empresa.

A CDL ressaltou, ainda, que o trabalho no feriado, somente é permitido quando autorizado por convenção coletiva de trabalho, conforme dispõe a lei 10.101 de 2000 que foi alterada pela 11.603 de 2007.

Confira o horário dos shoppings centers divulgado pela Fecomercio-AM.

- Os shoppings Amazonas (Zona Centro-Sul), Via Norte (Zona Norte) e Sumaúma (Norte) mantém o mesmo horário de funcionamento, tanto nas lojas quanto nas praças de alimentação. As lojas dos três centros de compras abrem no dia 1º, das 12h às 21h, e as áreas de lazer e praça de alimentação das 12h às 22h.

- No Manauara Shopping (Zona Centro-Sul) as lojas, áreas de lazer e praça de alimentação funcionarão das 13h às 21h.

- No Manaus Plaza (Zona Centro-Sul) as lojas funcionam das 14h às 20h, e áreas de lazer e praça de alimentação das 11h às 21h.

- No Millennium (Zona Centro-Sul) as lojas abrem das 14h às 20h e áreas de lazer e praça de alimentação das 12h às 22h.

- No Shopping Ponta Negra as lojas abrem das 14h às 21h e áreas de lazer e praça de alimentação das 12h às 22h.

