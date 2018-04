Manaus recebe último navio da temporada de cruzeiros 2017/2018

Manaus- Encerrando a temporada de cruzeiros 2017/2018, o navio M/S Bremen retorna a Manaus na próxima quarta-feira (2), às 8h30. O cruzeiro traz a bordo 249 turistas, sendo a maioria de nacionalidade alemã.

A embarcação iniciou o cruzeiro em Belém (PA) e seguiu até Iquitos, no Peru, passando por Manaus e Parintins. A embarcação ficará em Manaus até às 12h de quinta-feira (3), quando seguirá para Belém, passando, ainda, por Alter do Chão (PA).

Leia também: Sambista carioca Lucas de Moraes se apresenta em Manaus

Dentro da temporada, o navio já esteve atracado no porto do Centro Histórico no último dia 15, com 264 turistas. Na ocasião, os turistas também foram recepcionados por agentes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).



A temporada de cruzeiros 2017/2018 iniciou em setembro do ano passado. Até a passagem do último navio, aproximadamente 22 mil turistas terão passado por Manaus em 21 embarcações. De 2013 a 2018, 94 embarcações e quase 96 mil turistas estiveram na capital amazonense durante as temporadas de cruzeiros.

Leia mais:

Vingadores: Guerra Infinita' chega as telas do cinema nesta semana

Jornalista Monica Maia lança livro voltado para o público infantil

A 'força estranha' de Roberto Carlos em noite comemorativa em Manaus