Monte das Oliveira recebe feira de artesanato no feriado do dia 1º

Manaus- Antecipando as comemorações pelo Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1° de maio, mais de 50 artesãos vão poder apresentar e comercializar seus produtos na “Feira do Trabalhador Artesão”, que será realizada de sexta a segunda (30), das 16h às 21h. O evento é uma parceria da Prefeitura de Manaus com o Shopping Manaus ViaNorte, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

“Este é mais um evento que busca valorizar o trabalho dos artesãos locais, ao mesmo tempo em que se cria oportunidades para que possam comercializar aquilo que produzem, como sempre foi a diretriz do prefeito Arthur Virgílio Neto”, destaca a secretária da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), Ananda Carvalho. “O Shopping Manaus ViaNorte aceitou esta parceria que irá contribuir com muitas famílias, além de ajudar a divulgar nossa cultura”, completou.

Os expositores estão cadastrados no banco de dados da Economia Solidária, da Semtrad, como o artesão Daniel Lopes, 33. Para ele, a feira oferece aos profissionais a chance de terem seus trabalhos reconhecidos por um novo público. “Quanto mais saímos dos lugares comuns onde realizamos nossas exposições, mais chances temos de mostrar nosso trabalho para outras pessoas. O intuito é aumentar nosso networking e, consequentemente, nossa renda. É importante que ações como essa sejam sempre realizadas”, ressaltou.

“A feira é parte integrante das atividades realizadas pelo departamento de Economia Solidária da Semtrad, com o objetivo de proporcionar novos espaços para a classe”, explica o diretor do Departamento de Economia Solidária, Virgílio Melo.

