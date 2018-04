Mercado imobilário aposta na recuperação do setor em Manaus

Mercado Imobiliário em Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - Após a Caixa Econômica Federal anunciar a redução de até 1,25% das taxas de juros de crédito, o mercado imobiliário amazonense voltou a dar os primeiros sinais de retomada de crescimento. A instabilidade financeira prejudicou o setor, no entanto, a recuperação está cada vez mais próxima e especialistas acreditam que o crescimento deste ano será de 100% em comparação ao ano passado.



As taxas mínimas da Caixa passaram de 10,25% ao ano para 9% ao ano no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% ao ano para 10% ao ano para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus (Sinduscon-AM), Frank Souza, a iniciativa da Caixa Econômica Federal gerou uma melhor expectativa em relação às vendas. “Essa discussão em torno dos juros favoreceu o cenário em todo o Estado. Até porque, outros bancos aproveitaram a ação da Caixa e também já começaram a trabalhar com a redução de juros”, afirmou.

Os consumidores estão se mostrando cada vez mais interessados em adquirir novos imóveis. Os juros estão menores, o que é um atrativo para os clientes. Outro ponto positivo, conforme o dirigente do Sinduscon-AM, é a reforma trabalhista, que também colabora para as demandas por empreendimentos alavancarem.



A expectativa para o setor imobiliário em Manaus também é positiva devido ao Feirão de Imóveis da Caixa Econômica, previsto para acontecer no mês de junho. “Diferentes construtoras estarão presentes no evento com variadas condições de pagamento. Além disso, temos um estoque que atende a diversos padrões de mercado e vários lançamentos programados para este ano”, apontou Souza.

Demandas valorizadas

Para o superintendente da Direcional Engenharia, João Adriano Nobre, Manaus está bem consolidada dentro do grupo de produtos do programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo ele, a redução de juros feita pela Caixa já deu uma resposta positiva no que diz respeito a demanda por apartamentos de classe média.

Somente nesse curto período após o anúncio da redução de juros, as visitas aos estandes de vendas já aumentaram. “A procura teve um crescimento aproximado de 30%. Foi uma resposta muito rápida e os empresários estão bastante animados”, comentou.

O superintendente também informou que o estoque está forte e pronto para atender aos consumidores. “O estoque está saudável e a procura está constante. Além disso, o feirão vem aí, o que vai impulsionar as vendas”, destacou.

Em Manaus, a Direcional Engenharia está com imóveis disponíveis nos empreendimentos Esplendore e Parque Ponta Negra.

Momento favorável

Para o corretor de imóveis Fábio Clementino, o momento no mercado imobiliário local tem se mostrado positivo. “Já estávamos aguardando a redução de juros com muita ansiedade. As incorporadoras continuam praticando um valor muito atraente para os consumidores com números muito abaixo daqueles praticado anteriormente, ou seja, além dos juros mais baixos, o cliente tem a oportunidade de financiar um valor bem menor”, salientou. “Estamos bem melhor que muitos Estados, mas ainda precisamos de mais apoio das instituições financeiras”, acrescentou.

Atualmente, existem 3 mil imóveis para serem comercializados em Manaus. Esse número já foi bem menor, principalmente no que se refere a imóveis mais populares. A previsão é de que grandes lançamentos sejam feitos no início do segundo semestre, sendo cerca de 80% referente a imóveis populares, que fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida.

“Serão cerca de mil novas unidades disponíveis para comercialização em Manaus. Vale ressaltar que, hoje em dia, já estamos com grandes oportunidades para quem deseja comprar a casa própria, com possibilidades de entrada de apenas R$ 100”, afirmou Fábio Clementino.

