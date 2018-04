Fucapi anuncia novos investimentos e aposta no empreendedorismo

Manaus - Inovação e empreendedorismo estão entre as apostas da nova direção administrativa da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial, para o ano de 2018. As novidades apresentadas pela instituição vão desde a criação de 15 novos cursos a reformas e ampliação de novas estruturas - que focam em investimentos, tecnologias e sustentabilidade.



Para marcar esse novo recomeço, a empresa Azione Education deve investir nos próximos dois anos mais de R$ 50 milhões. Ela apresenta um portfólio de novidades em sua infraestrutura física e organizacional.

"Nos renuirmos com o conselho e decidimos deixar de lado a fundação e cuidar da educação. Alugamos a estrutura por 30 anos e durante esse período, 10% do nosso faturamento mensal seria destinada para o pagamento das dívidas " disse Aldus Santana, Seo da Aziones.

De acordo com Hany, a expectativa e que até o abril de 2019 todos os projetos estejam funcionando | Foto: IONE MORENO





Aldus disse ainda que alguns prédios, que não eram utilizados, foram colocados a disposição para amortização das dívidas. "Colocamos, no acordo, alguns prédios que não usamos, principalmente, para amortizar as dívidas. Em 2019, daremos um aporte de R$ 15 milhões para diminuir as dívidas trabalhistas. Estamos pensando naquelas pessoas que foram desligadas da instituição nesse período", disse



"Azione é uma empresa de educação e focava em intercâmbios , ou seja, pegávamos profissionais daqui e encaminhávamos para países da Europa. Assim como pessoas de lá vinham para o Amazonas", acrescenta.

Segundo Aldus, por conta do network, a empresa consegue chegar aos fundos de investimentos em Dubai. Um desses fundos resolveu investir no projeto.

Os colaboradores e alunos agora contam com uma linha de ônibus, que os leva até a Bola do Coroado | Foto: IONE MORENO

"Eles entraram com 100% do dinheiro, mas são donos de apenas 20% do negócio. Eles acreditaram no nosso projeto de 5 anos para os 110 anos da Fucapi. De tudo que foi apresentando no FucapiDay, eles apostaram com recursos"explica

Entusiamos



Davi Lima, 24 anos, é estudante do 7º período do curso de Engenharia Industrial e está empolgado com as novidades apresentadas pela instituição.



"Estou muito contente com as novidades que a faculdade está trazendo, principalmente, com relação as informações sobre o que está acontecendo. Antes ficávamos apreensivos porque ninguém dizia nada. Nem os professores sabiam dizer o que realmente estava ocorrendo. Espero que isso permaneça, pois será muito bom", disse.

O projeto também abre espaço para o cuidado com o meio ambiente | Foto: Ione Moreno





Para a gestora da instituição Neila Buzaglo, a nova Fucapi abre um leque de oportunidades para os professores, alunos e novos alunos.

"Avalio a Fucapi como uma empresa com qualidade, comprometida, mas que passou dificuldades. Tivemos problemas financeiros e entramos na crise em que o país se encontra. Houve a junção desses dois problemas e não conseguimos resistir, mas, apesar de tudo isso, essa nova Fucapi traz mais revitalização para a marca. Tudo o que está acontecendo de novo fica aparente nos olhares dos alunos. Hoje nós conseguimos enxergar um olhar novo no rosto de cada um deles. Isso reflete também na vida dos professores", disse

Novidades



De acordo com Hany Hauache, a expectativa é que, até final de 2019, a instituição comporte mais de 8 mil alunos novos | Foto: Ione Moreno

De acordo com o Hany Hauache, Diretor Comercial da Instituição, as novas mudanças já começaram. Uma delas foi a implantação do "FucapiBus", um ônibus que proporciona maior segurança e comodidade aos professores, colaboradores e alunos.



"Esse projeto de ônibus vai auxiliar na locomoção dos nossos alunos e professores. Um ônibus fará a rota Campus Fucapi até a Bola do Coroado. O veículo contará com catraca de segurança, garantindo que apenas pessoas autorizadas embarquem nas viagens", disse.



Após o anúncio da nova diretoria, a Fucapi passar a ser detentora do naming rights do Teatro Manauara. Ele passa a se chamar Teatro Fucapi. O mais moderno teatro de Manaus, que já contava com excelentes espetáculos, agora terá também eventos acadêmicos e de tecnologia.

Os alunos aprovaram as iniciativas | Foto: Ione Moreno





Fucapi Sustentável

A preocupação da nova diretoria não está apenas em transformar a instituição em um referencial tecnológico. O projeto também abre espaço para o cuidado com o meio ambiente.

"A Fucapi Sustentável é um projeto que se preocupa com o futuro do planeta e conta com alguns projetos que promovem responsabilidade ambiental. Nós temos o 'EletroRoda', que é um gerador de energia sustentável dentro da Fucapi e vai tornar a instituição autossuficiente. Ele irá devolver energia produzida para a rede elétrica e destinará parte da energia para as as residências próximas", disse Hany.

Esporte

Uma das iniciativas foi a implantação do "FucapiBus" | Foto: Ione Moreno





Hany Hauache disse ainda que a instituição se prepara para incentivar os esportes individuais e coletivos, como: judô, jiu-jitsu, natação, futebol, rugby e futebol americano.

"Os melhores atletas ganharão bolsas de estudo e representarão a equipe esportiva que se chamará Fucapi Rockets", disse.

A Fucapi será a maior aceleradora de startups do Norte do Brasil. Com o edital já publicado em http://fucapi.br/, a seleção de empresas para aceleração acontece já em junho e vai investir R$ 150 mil em startups locais.

