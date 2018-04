Comércio terá horário diferenciado neste feriado em Manaus

As lojas do centro da cidade funcionarão somente de 9h às 13h | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta terça-feira (1º), o comércio local vai funcionar em horário diferenciado em Manaus. Esta também é a chance para os consumidores anteciparem a compra do presente para o Dia das Mães.



De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM), as lojas do centro da cidade funcionarão somente de 9h às 13h. Além disso, cada um dos shoppings de Manaus também funcionará em horário especial.

No Amazonas Shopping, por exemplo, as lojas estarão abertas das 12h às 21h e as áreas de lazer e praça de alimentação estarão livres para o público das 12h às 22h.

O shopping Manaus Via Norte terá funcionamento entre 12h e 21h e as áreas de lazer e praça de alimentação ficarão abertas das 12h às 22h.

Shoppings da cidade terão horários diferenciados | Foto: Joandres Xavier

As lojas do Manauara Shopping terão expediente a partir das 13h até as 21h. A praça de alimentação e as áreas de lazer do centro de compras também estarão funcionando das 13h às 21h.

O Manaus `Plaza abrirá um pouco mais tarde neste feriado do Dia do Trabalhador. O estabelecimento funcionará somente a partir das 14h até as 20h. Já as áreas de lazer e praça de alimentação começam a funcionar às 11h e seguem abertas até as 21h.

O Sumaúma Park Shopping funcionará a partir do meio-dia e encerrará o expediente às 21h. As áreas de lazer e a praça de alimentação do empreendimento também abrirão ao meio-dia e fecharão às 22h.

O Millennium Shopping abrirá às 14h e fechará às 20h. As áreas de lazer e a praça de alimentação estarão abertas das 12h às 22h.

As lojas do Ponta Negra Shopping abrirão as 14h e seguirão em funcionamento até as 21h, A praça de alimentação e as áreas de lazer do local estarão abertas das 12h às 22h.