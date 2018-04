89% dos brasileiros fazem compras online; fique atento às fraudes

Manaus - 89% dos consumidores brasileiros realizaram ao menos uma compra online nos 12 meses anteriores a uma recente pesquisa feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Uma das razões para isso é a comodidade de comprar sem sair de casa. No entanto, algumas orientações são necessárias para que o barato não saia caro, uma vez que a possibilidade de fraude nessas transações é alta.

Assim como os consumidores tomam cuidado em compras presenciais, a atenção tem de ser redobrada quando o assunto é a rede mundial de computadores, já que, por vezes, há o risco de comprar itens roubados e responder pelo crime de receptação, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

Exemplo disso está a detenção de um homem, ocorrida durante uma das fases da Operação "Jejuardes", deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Em depoimento, o suspeito alegou que comprou o veículo pela internet sem saber que a motocicleta era roubada.

Para prevenir casos como esse, o titular da Delegacia Interativa (DI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Gesson Aguiar, informou que algumas orientações são importantes. “Valores vantajosos, além dos que são praticados no mercado, são formas para a aplicação de golpes. Quando for buscar produtos seja em portais de vendas online, ou em grupos no Facebook, é sempre bom olhar a média dos preços praticados no mercado”, disse.

Muitos casos que chegam à delegacia são situações em que as pessoas fazem depósitos bancários sem nem mesmo ver o produto pessoalmente. “Já atendi um caso em que a pessoa depositou R$ 50 mil de um carro sem nem ver o veículo antes. Depositar antes pode ser golpe”, aconselha.

Ao comprar um produto, sempre escolha lugares públicos e não muito distantes. Gesson Aguiar também adverte para que os compradores não façam transações por meio de cartões de crédito ou serviços de venda internacionais, como o PayPal, com esses vendedores.

Casos em 2017

Desde o ano passado, a Delegacia Interativa já atendeu cerca de mil casos de fraudes e vendas ilegais pela internet. Além disso, a autoridade policial explica que é importante que o comprador investigue a vida do vendedor nas mídias sociais, para comprovar se a pessoa realmente existe, e se não se trata de um perfil falso.

