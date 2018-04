Em Manaus, ministro do Trabalho discute criação de empregos formais

Manaus – O ministro do Trabalho, Helton Yomura, está em Manaus e participou, neste sábado (27), de um evento em comemoração ao Dia do Trabalhador. O "Café da Manhã de Negócios" tem o objetivo de reunir representantes de diversas empresas para fomentar a criação de oportunidades de empregos formais em Manaus. O evento ocorre até as 17h, no Clube do Trabalhador (Sesi), bairro Aleixo.

Yomura ressaltou que o Brasil vive um momento de recuperação econômica e isso é mostrado pelos números positivos do primeiro trimestre no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Mesmo com um resultado geral positivo, ainda há regiões que apontam números negativos, como o Norte do país, por isso a necessidade em reunir empresários para incentivar a abertura de novas vagas de trabalho.

Durante o evento, que ocorre até as 17h deste sábado, são emitidas carteiras de trabalho | Foto: Fabiola Oliveira

O ministro apontou, também, o uso de tecnologias como forma de facilitar que a população em busca de emprego encontre uma vaga. “Estamos investindo de maneira pesada em tecnologias que aproximem o trabalhador da oportunidade de emprego”, destacou Yomura.



Além do "Café da Manhã com Negócios", a Prefeitura de Manaus disponibilizou diversos serviços para a população, como, por exemplo, emissão da carteira de trabalho e cadastro no Sine.

Ministro ressaltou que o país vive um momento de recuperação econômica | Foto: Thiago Fernandes

O superintendente regional do Trabalho do Amazonas, Gilvan Motta, destacou que aqueles que solicitarem a emissão da carteira durante o evento terão a vantagem de receber o documento na mesma hora. “O trabalhador que vier aqui tirar sua carteira irá aguardar apenas 20 minutos para receber o documento e já sai com ela em mãos”, garantiu.

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) também realizou oficinas profissionalizantes que ajudam na geração de renda de pessoas que ainda estão fora do mercado de trabalho, como é o caso da dona de casa Elisangela Rodrigues, de 28 anos, que participou da oficina de arranjos florais.

Durante o evento, a Prefeitura de Manaus disponibilizou diversos serviços à população | Foto: Fabiola Oliveira

Para a jovem, o curso é uma forma de se profissionalizar e ganhar dinheiro com algo que sempre gostou. “Como no momento estou desempregada, isso vai funcionar como forma de renda para mim, já tenho até algumas encomendas”, comentou.

Também é realizada a qualificação de mais de 140 antenistas que a prefeitura ajudou a formar dentro do processo de transição para a TV Digital. Quem ainda não solicitou seu kit poderá fazer o agendamento neste sábado no Clube do Trabalhador.

“É muito oportuna essa integração entre os serviços que podemos oferecer ao trabalhador. A Semtrad focou suas atividades na qualificação profissional, com cinco oficinas e um momento de extrema importância que é a certificação de trabalhadores que ajudarão a cidade no processo de transição para a TV Digital”, explica a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho.

Edição: Isac Sharlon

