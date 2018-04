Cultivadores de malva e juta amargam prejuízos no Amazonas

Manaus - As dificuldades fazem parte da realidade no dia a dia dos cultivadores de juta e malva do Amazonas, como o produtor Antônio Souza de Oliveira, 52. Nascido e criado nesse meio século, na comunidade do Supiá, localizada no interior de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), ele já viveu melhores e agora os piores momentos da atividade. O Amazonas, que já foi destaque como o produtor de juta e malva no Brasil, ao responder por 87% da produção nacional da matéria prima da sacaria para diversos estados, hoje vive um sério declínio.

Em uma casa com sete filhos, três homens e quatro mulheres, mais a esposa, Antônio conta que devido às dificuldades para sobreviver no dia a dia, com o recuo da produção das fibras, a solução é o plantio de verduras, legumes e hortaliças, o que rende apenas de R$ 500 a R$ 900 ao mês.

Atualmente, a extração da juta e da malva rende por safra entre R$ 5 mil a R$ 10 mil. O que, para a sua família, não é suficiente para garantir o ano todo. Antônio lembra que, depois que os produtores perderam o galpão da Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru (Coomapem) para um incêndio, em 2013, os atravessadores passaram a explorar o trabalho dos produtores com custos menores.

“O atravessador não tem pena de ninguém. Ele compra a fibra de nós por R$ 2,50 e revende para a indústria de R$ 2,80 ganham R$ 0,30 em cima do nosso trabalho”, reclama. O cultivador explica que as sementes são plantadas no mês de agosto e começa a colheita em janeiro, mas a renda não dura o ano todo.

Atualmente, a extração da juta e da malva rende por safra entre R$ 5 mil a R$ 10 mil | Foto: Arquivo Coomapem





“A gente tem que se manter até chegar a safra. A única solução é o plantio de pepino, repolho, batata para ajudar nas despesas da casa. É muito difícil a vida do produtor rural, do cultivador de juta e malva”, lamenta.Em pleno período de colheita das fibras, representantes do setor afirmam a extração recuou quase 50%. A safra deste ano ainda não chegou nem na metade e deve terminar entre os meses de junho e julho, segundo a presidente da Coomapem, Elina Medeiros.

Ela estima que este ano a produção da fibra deve chegar próximo de 3,5 mil toneladas, bem abaixo das quase 5 mil toneladas extraídas em 2014. Em 2008, no Amazonas, apenas a Coomapem chegou a produzir quase 6 mil toneladas de fibra.

Falta de apoio

Eliana Medeiros diz que a falta de apoio do governo para o segmento não é o único, mas um dos principais motivos do declínio, com a retirada da garantia de venda com um preço justo, por meio do recebimento da subvenção. Há ainda fatores climáticos como as enchentes e a falta de sementes para plantar. A última subvenção foi paga em agosto do ano passado pelo governo interino, referente à safra de 2014/2015.

Este ano a produção da fibra deve chegar próximo de 3,5 mil toneladas | Foto: Ricardo Oliveira





De acordo com dados da Comapem, aproximadamente 5 mil famílias ainda trabalham e vivem exclusivamente dessa atividade no Amazonas.

“Nós produtores não podemos se dar ao luxo de desistir, porque sabemos que a fibra ainda é o produto que sustenta as nossas famílias. O mercado está querendo o produto, mas a Cooperativa não está conseguindo atender essa demanda”, ressalta Eliana.

A produtora diz que os produtores têm a opção de usar a várzea para plantar banana e abobora no lugar da fibra, mas o mercado não iria absorver a produção que, por sua vez, iria estragar. No caso da fibra, ainda é possível armazenar, caso não venda imediatamente.

“É difícil quando a gente não tem esse apoio do governo estadual. Nesse período estamos na colheita da nova safra, mas não tem quem adiante um financiamento da subvenção. Seria ideal para o trabalho”, comenta.

A produtora diz que os produtores têm a opção de usar a várzea para plantar banana e abobora no lugar da fibr | Foto: Ricardo Oliveira

Nesse cenário, a maioria dos produtores, de acordo com Eliana, acaba ficando nas mãos dos atravessadores, principalmente depois que o armazém da Coomapem, em Manacapuru, foi totalmente destruído por um incêndio em julho de 2013. Desde lá, os produtores são obrigados a entregar a fibra imediatamente para os atravessadores após a colheita, o que resulta, segundo a presidente da cooperativa, em perdas para os extrativistas, uma vez que eles não podem mais estocar o produto para agregar valor.

É necessário mais apoio como assistência técnica





O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea) Muni Lourenço, confirmou o declínio da produção de fibra do Estado, e espera que isso seja revertido com mais apoio por meio de assistência técnica e políticas públicas. “O governo do Estado irá retomar a aquisição de sementes de fibras para facilitar o acesso dos produtores, para fortalecer e revitalizar essa cadeia produtiva que tem tanta importância social e econômica”, informa Muni.

A extração de juta e malva ainda envolve entre 10 a 20 mil pessoas no Amazonas, segundo Lourenço, é fundamental para produção de sacaria que embala produtos que são exportados pelo Brasil para todo o mundo, como o café e a batata brasileira. “Nós precisamos que as políticas públicas sejam fortalecidas, para que o país diminua a importação de fibra principalmente do sul asiático”, pondera Lourenço.

Os produtores são obrigados a entregar a fibra imediatamente para os atravessadores após a colheita | Foto: Ricardo Oliveira





O declínio na produção afetou o fornecimento de matéria prima, por exemplo, para a fabricação de sacaria da Companhia Têxtil de Castanhal (CTC). Para a empresa cumprir os contratos, ela precisou comprar, aproximadamente, 60% da matéria prima de outros Estados vizinhos do Amazonas.

AM não atende mais as necessidades da indústria

O gerente da CTC, Elandio Pantoja, disse que por falta de matéria prima, a produção da indústria que fica localizada na fábrica da cidade de Castanhal, no Estado Pará (a 70 quilômetros de Belém), caiu cerca de 60%.

“Seriam necessárias hoje 10 mil toneladas para a fábrica atender a demanda, mas a produção da Coopamem não atende nem a metade desse total. A matéria prima é pouca e não tem como atender a demanda nacional de sacaria”, explica Elandio Pantoja.

Do Pará, onde se confecciona o fio, a tela e o saco, a fábrica distribui os sacos prontos para diversos Estados produtores de café, batata, cacau, castanha, entre outros, que ficam distribuídas em regiões como Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e parte do Norte, principalmente em Rondônia.

A maior parte do mercado consumidor de sacaria atende a produção nacional de café. Os sacos são feitos da fibra orgânica que é biodegradável e utiliza óleo especial, sem ser o mineral. O material contribui para a qualidade final do produto, como o café, porque não fica úmido e melhora o processo de conservação.

