Tecnologia é a aposta para presentear mães neste ano

Manaus - Na segunda principal data para o varejo, o mercado de tecnologia oferece uma variedade de presentes para o Dia das Mães,celebrado, neste ano; no próximo dia 13 de maio. Smartphones, televisores e notebooks lideram a lista dos itens mais desejados. A Quantum (marca de dispositivos móveis) e a Vaio (marca de notebooks) tem um leque com diferentes opções para quem quer investir em presentes mais tecnológicos para a mamãe.

Pensando em agradar às mamães de todas as idades e que buscam soluções práticas para o dia a dia, a Quantum oferece dicas de smartphones que deixarão o segundo domingo de maio mais feliz e conectado. Essa é uma oportunidade de presentear as homenageadas do dia 13 de maio com um aparelho de alta qualidade por um preço justo.

A primeira dica fica por conta do Quantum SKY, ideal para as mães que valorizam bons momentos e que exigem um aparelho com autonomia de bateria, uma das características mais solicitadas por usuários de smartphones. Com sua bateria de 4.010mAh, o aparelho possui energia que supera em 30% seus concorrentes diretos.

Em testes de laboratório efetuados pela marca brasileira, foi possível constatar que a bateria suporta 11 horas de navegação na web ou streaming de vídeo via Wi-Fi, ou até 88 horas de streaming de áudio com a tela desligada. Além disso, a bateria carrega muito mais rápido: em apenas 30 minutos o dispositivo está com 50% da carga total.

A bateria também foi pensada para que o aparelho não deixe ninguém desprevenido na hora de usar o projetor | Foto: divulgação

Trabalho e lazer

O Quantum V é para as mães executivas ou que querem estar sempre conectadas. O grande diferencial deste aparelho, primeiro smartphone do mercado com um projetor a laser de alta definição integrado ao produto e com foco automático. Sua projeção pode chegar até 80 polegadas, sem a necessidade de acessórios para a tecnologia funcionar, e seu projetor laser permite reproduzir imagens em alta qualidade, com cores e contrastes mais intensos. Já o foco contínuo com ajuste da imagem automático facilita a apresentação de conteúdos, mesmo a uma distância de 2m entre o aparelho e a projeção.

A bateria também foi pensada para que o aparelho não deixe ninguém desprevenido na hora de usar o projetor: são 4 mil mAh de energia, o que permite a projeção de conteúdo por até quatro horas contínuas, sem a necessidade de recarga.

Mais modernas

A VAIO tem uma boa dica para quem quer presentear com um notebook ágil e de última geração. É o VAIO® Fit 15S que tem três cores: preto, branco ou vermelho. Ele tem processadores Intel Core i3, i5 ou i7 e Windows 10, em uma tela de 15,6”; em LED HD e com opções de teclado retroiluminado por LEDs e tela Full HD. Ele vem com 1TB de HD ou SSD até 256GB e até 8GB de memória RAM, garantindo rapidez nas tarefas, além de um ótimo espaço para

armazenar arquivos.

