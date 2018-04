Saiba o que vai funcionar na véspera e no feriado do Trabalhador

Manaus - As unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o ponto facultativo decretado pelo Governo do Amazonas, nesta segunda-feira (30) e na terça-feira, feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. A Secretária de Estado da Saúde (Susam) informa que 25 unidades estarão abertas para atender a população.

Estarão funcionando os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, os sete prontos-socorros e as sete maternidades, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro.Os SPAs possuem infraestrutura para o atendimento de urgências e emergências de baixa complexidade, como mal-estar súbito, pequenos ferimentos e cefaleia (dor de cabeça). Os casos mais graves devem ser encaminhados aos prontos-socorros. As maternidades ofertam o atendimento às mulheres gestantes.

Leia também: Comércio terá horário diferenciado neste feriado em Manaus

Nas unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais das unidades do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento no feriado prolongado. O funcionamento destes serviços será retomado na quarta-feira (02), a partir das 7h.

Serviços da prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que as Unidades Básica de Saúde (UBS), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial suspenderam as atividades desde sexta (28) e só retornarão na quarta-feira (2).

Galerias populares e Mercado Municipal

As Galerias dos Remédios, Espírito Santo e o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro; além do Shopping Phelippe Daou, na Zona Leste, terão os horários alterados, segundo a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch) durante o feriado do Dia do Trabalhador.

Nesta segunda-feira (30), ponto facultativo para o município, o funcionamento é normal nos três centros de compras e no Mercado Municipal.

Já na terça-feira, 1º de maio, as Galerias Espírito Santo e dos Remédios, bem como o Shopping Phelippe Daou, estarão de portas abertas até às 13h. O Mercado Adolpho Lisboa encerra suas atividades ao meio-dia no feriado.

Bancos

Para quem precisa utilizar os serviços bancários nesta segunda (30) o horário de funcionamento segue normal, das 9h às 15h. No feriado não haverá expediente. As atividades das agências serão retomadas na quarta-feira (2).

Leia mais:

Procura por emprego demora quase um ano

Mercado imobiliário aposta na recuperação do setor em Manaus

Governo brasileiro quer R$ 1,1 bilhão por 13 aeroportos