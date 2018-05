Bolsa Família aumenta 5,67% e chega a mais de R$ 187

| Foto: Reprodução

BRASÍLIA - O governo confirmou nesta segunda-feira, por meio de nota, um reajuste de 5,67 por cento nos benefícios do Bolsa Família, a partir de julho. Segundo a nota, o valor médio dos benefícios passará de 177,71 reais reais para 187,79 reais. O governo informou que colocará mais 684 milhões de reais no orçamento do programa para cobrir os custos do reajuste do bolsa família



O anúncio será feito nesta segunda-feira à noite pelo presidente Michel Temer, em pronunciamento na TV. A área econômica preferia um reajuste apenas para repor a inflação de 2017 (2,95%), mas a ala política do governo defendia um porcentual maior.

O Bolsa Família atende atualmente a 13,8 milhões de famílias com renda per capita até R$ 85 mensais, ou até R$ 170 mensais quando incluir crianças ou adolescentes até 17 anos. O Orçamento previsto para o programa é de R$ 28,2 bilhões.





