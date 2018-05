Alerta: 15% dos declarantes do IR no Amazonas podem cair na malha fina

Manaus - Ao todo, 300.242 mil contribuintes amazonenses declararam o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2018 até o fim da tarde de segunda-feira (30). Os dados são da Delegacia da Receita Federal no Amazonas, e a estimativa era que 312 mil contribuintes, mesmo número de 2017, entregassem as suas declarações pelo sistema e-CAC.

Com uma população de mais de 4 milhões de habitantes, o Amazonas tem um número de contribuintes considerado baixo devido à situação econômica do Estado. É o que explica o delegado da Receita Federal no Amazonas, Leonardo Frota. Segundo ele, a estimativa de declarações a serem entregues é a mesma de 2016 e 2015.

“Essa projeção é feita com base no comportamento da economia. Se a economia está crescendo, e a massa salarial aumentando junto com o nível de empregos, é lógico que vamos esperar um maior número de declarantes. Não é o caso, atualmente. Ainda vivemos um cenário de crise, com a economia dando sinais de recuperação, mas ainda não é suficiente para aumentar o número de declarações do IRPF”, explica Frota.

Malha fina

Uma média de 15% dos declarantes, entretanto, correm risco de cair na Malha Fiscal, mais conhecida como “malha fina” do IRPF. De acordo com Leonardo Frota, a porcentagem, que representa pouco mais de 45 mil declarantes, é medida observando o comportamento histórico e o número de declarações retidas na malha fina nos últimos anos.

Segundo o delegado, o procedimento correto para o contribuinte verificar se caiu na malha fina ou não é acompanhar o processo pela Internet. Os principais motivos verificados para a inclusão do contribuinte na malha fina, em 2017, foram as despesas médicas, deduções de previdências oficiais ou privadas, deduções de dependentes, deduções de pensão alimentícia, entre outros.

“Se o contribuinte está na malha fina, o próprio sistema do Imposto de Renda informa. Quando verificar que houve algum erro que foi acusado pelo sistema, o contribuinte pode corrigir a informação enviando uma Declaração Retificadora. Nesse caso, a Declaração pode sair da malha e ser processada normalmente pelo sistema”, informa Frota.

Dados e procedimentos

Segundo informações da Receita Federal no Amazonas, os números do Amazonas estão abaixo da média nacional, que estava, até a divulgação do último boletim, com 97,54% de entregas. A nível nacional, a estimativa era que 28,8 milhões de contribuintes declarassem o Imposto de Renda até 22h59 de segunda-feira (30), no horário de Brasília.

Os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de uma multa no valor mínimo de R$ 165,74, e no valor máximo de 20% do imposto devido. As restituições estão programadas para iniciarem a partir do dia 15 de junho deste ano, e vão até o mês de dezembro.

