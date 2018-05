Em tempos de Netflix e similares, videolocadoras sobrevivem no AM

Manaus - Você lembra como era o mundo antes da TV a cabo e do Netflix, além de outros serviços de streaming? Há alguns anos era comum os pais irem até uma locadora para alugar filmes. Mesmo com o advento desses novos serviços tecnológicos, que aproximam os espectadores dos filmes, as pessoas não abandonaram o costume de ir às locadoras de vídeo. Os empresários do ramo, que resistem ao tempo e a modernidade, acreditam que o amor à Sétima Arte é o responsável por fazer as pessoas ainda procurarem o serviço, que é antigo, mas continua vivo.

A reportagem do EM TEMPO foi às ruas, e descobriu que, sim, ainda existem locadoras de vídeo funcionando em Manaus, ainda que poucas. O que pode surpreender, talvez, é que, por mais que muitas locadoras tenham fechado, nas que ainda sobrevivem, o movimento é considerado bom. Dia após dia, novos clientes aparecem para fazerem cadastros.

As opções de filmes são inúmeras | Foto: Janailton Falcão





Boa sobrevivência

Um exemplo é a Take Video Locadora, bem localizada no coração de um dos centros comerciais mais movimentados da cidade: a rua Perimetral, próximo à famosa Rua do Comércio, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. O proprietário da Take, Overland Cruz, conta que adquiriu a locadora já montada, em 1998, quando ainda se comercializavam as fitas em VHS.

“Na época eu estava bem doente, e como acreditei que em breve eu já não estaria mais vivo, resolvi comprar a locadora para que minha esposa tocasse o negócio junto com meus filhos. Acabou que eu não morri, graças a Deus, e a locadora deu muito certo”, conta, aos risos.

Take vídeo continua de portas abertas e tem bastante movimento | Foto: Janailton Falcão





Overland lembra que no início da década de 2000, houve um período de explosão e muita movimentação no mundo das locadoras de vídeo. “Foi justamente na época em que houve a transição do VHS para o DVD. Locadora de vídeo era um negócio que dava certo. A gente via, praticamente, uma em cada esquina. Tinha público, e o mercado era muito ativo”.

Pirataria

No entanto, o mercado das locadoras começou a cair por volta de 2003, praticamente o mesmo período em que a pirataria de filmes começou a ganhar forças. Por causa dos preços muito baratos e dos muitos vendedores ambulantes, as locadoras de vídeo começaram a fechar.

A autônoma Vera Lúcia Rodrigues, hoje com 60 anos, é exemplo disso. Natural do Maranhão, Vera veio para Manaus em 1976 com o pai e os irmãos. Em fevereiro de 1989, montou a Hobby Video, que funcionava, inicialmente, na rua Francisco Couto Vale, no bairro da Raiz, na Zona Sul da capital. Depois de alguns anos, a locadora mudou para a rua Delfim de Souza, no mesmo bairro.

As pessoas podem adquirir os filmes nos formatos DVD e Blu-Ray | Foto: Janailton Falcão





Seguindo o exemplo da irmã mais velha, os irmãos Assis e Daniel também montaram “filiais” da Hobby Vídeo: uma no Japiim, na Zona Sul, onde Daniel vive até hoje; e outra em Boa Vista (RR), montada por Assis, que faleceu em 2014.

A autônoma conta que teve que fechar as portas da Hobby Video por causa dos “pirateiros”, que circulavam, em sua maioria, pela Praça dos Remédios, no Centro de Manaus. Inclusive, a prática ilegal persiste até hoje no local.

“Nós tínhamos um bom movimento, e muitos dos nossos clientes se tornaram nossos amigos. Chegou a um ponto de termos mais de 5.000 filmes. Só que teve um momento em que nós não tínhamos mais condições de competir com os 'pirateiros'. Nós alugávamos um DVD por R$ 4,00, e eles vendiam por R$ 2,00”, lembra.

Falta de segurança

Outro fator que fez Vera fechar as portas foi a falta de segurança na Raiz. A Hobby Video foi assaltada três vezes, e em uma delas, o então esposo da microempresária quase perde a vida nas mãos dos bandidos.

“Teve um dia em que eu e meu ex-marido estávamos na locadora, e meu filho mais novo tinha sete meses de idade. Dois rapazes chegaram para assaltar, levaram o dinheiro, e meu esposo decidiu revidar. Ele jogou uma mesa de ferro em cima deles. O que estava com a pistola deu dois tiros: um deles pegou na mesa, o outro acertou meu ex-marido no quadril, e a bala saiu pela nádega”, lembra.

Em outra ocasião, Vera e o irmão, Daniel, estiveram sob a mira de uma arma em um assalto, efetuado por dois adolescentes: um de 14 anos e outro de 17 anos. “Já era o fim da manhã, e eu estava esperando meu filho e meu sobrinho voltarem da escola com o meu filho mais velho. Essa dupla entrou na locadora para roubar cartões de crédito para celular e o dinheiro. Um deles apontou uma arma na minha cabeça, e ficava revezando entre eu e meu irmão”.

Ela recorda que quando o assalto terminou, o adolescente que estava com a arma na sua cabeça viu sobre o balcão o filme “Os Dez Mandamentos”, de Cecil B. deMille, e disse “eu vou levar esse filme pra ver se eu me converto”.

“Quando o assalto terminou, eu decidi imediatamente que ia vender a locadora. Era muito bom, mas eu não tinha mais condições de conviver com a falta de segurança. Tinha um filho para criar”, conta.

Sobrevivência apesar de tudo

Apesar dos problemas de segurança pública e da crise econômica, as locadoras de vídeo estão dando um revés, e voltando a ter lugar no mercado. É o caso da pequena Castro DVD, localizada na rua Benjamin Lima, no São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, que existe desde 2004.

“A gente tem quase três mil filmes aqui. Tem lançamento, romance, desenho infantil, acervo, ação, aventura e religiosos. Os que mais saem são os religiosos, principalmente, os DVDs dos pastores Cláudio Duarte e Silas Malafaia”, salienta Jeanny Lira, de 39 anos, funcionária da locadora.

Jeanny explica que grande parte dos clientes da locadora são alunos de faculdades e escolas, além de professores. “Tem muita gente fazendo cadastro aqui. Eu vejo que tem muita gente cancelando a TV a cabo porque não tem mais dinheiro para pagar. Eles acabam vindo aqui pra alugar filmes, e quem acaba ganhando é a locadora”.

E o movimento financeiro?

O rendimento financeiro na Castro DVD ou na Take Vídeo não é ruim, segundo Jeanny e Overland.

“Aqui só é um pouco ruim mesmo no final do mês, que é quando a gente percebe que as pessoas vão ficando sem dinheiro. Fora isso, o movimento é bom, e até melhora depois das 18h, que é quando o povo vem da igreja e da faculdade”, afirma Jeanny.

Overland ressalta que ainda existem clientes que gostam de alugar filmes na locadora e indicam amigos.

“Eu sei de casos de pessoas que chegam na locadora por indicação. Acho que o grande problema não é a crise econômica, porque assistir filme é um lazer muito barato. Você aluga dois filmes por R$ 12,00, compra duas pipocas e refrigerante, coloca o filme no DVD e a festa está feita”, ressalta o proprietário da Take.

“Tem um cliente nosso que vem aqui e aluga uns 20 filmes. Ele vem com a família, e como não tem aparelho de DVD em casa, ele aluga o do cunhado. Quando eles chegam aqui, todo mundo escolhe. Não tem essa de escolher só um para a família toda ver. Vem criança, vem esposa, vem adolescente, e eles levam muitos DVDs”, conta a funcionária.

E apesar da modernidade e da alta tecnologia, a conclusão que se pode chegar é: por mais que existam serviços como o Netflix, torrents, Net Now e a TV a cabo, não se pode negar o prazer de alugar um bom filme na locadora para assistir na casa dos amigos ou até mesmo na sala de casa com a família.

