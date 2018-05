AM com números tímidos após reforma trabalhista. Você sabe os motivos?

Manaus - Este 1º de Maio, Dia do Trabalhador é o primeiro após a reforma trabalhista realizada ano passado. Aprovada no dia 11 de julho, ela começou a valer em 11 novembro. Seis meses depois da lei 13.467/17, o governo federal comemora a retomada do emprego com uma alta tímida de 0,15% em março, diante ao mês anterior. No Amazonas, foi o melhor mês de março desde 2013. Apesar dos números ainda fala mais alto o medo na relação patrão e contratado.

O Em Tempo comparou as realidades do antes e depois da reforma. Naquele mês de novembro de 2017, quando começou a valer a reforma trabalhista, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), registrava 9.533 pessoas contratadas e 9.138 foram demitidas no Amazonas. Um saldo positivo de 395 novos postos, crescimento de apenas 0,10 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Já no último relatório do Caged do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado para o mês de março deste ano, o Amazonas havia contratado 9.778 trabalhadores e dispensado 9.230 pessoas, deixando um saldo positivo de 548 vagas preenchidas, um crescimento de 0,14 pontos percentuais, apenas 0,01% abaixo da média nacional.

O economista Ailson Rezende, disse que a reforma veio para ajustar o que estava sendo feito, como contratações terceirizadas, que não eram regularizadas. Para ele, a economia começou a melhorar. As fábricas, por exemplo, estão produzindo um pouco mais. Por outro lado, não estão gerando emprego. “Isso mostra que há alguma coisa destoante e podemos atribuir às contratações temporárias, que antes não podia e agora podem. Os empresários contratam e demitem com facilidade no período de três meses e não deixam saldo de emprego”, explicou o economista.

Rezende disse ainda que nessa modalidade não existe mais a segurança da carteira assinada, e o trabalhador atua com medo, porque a qualquer momento pode perder a vaga por outro que receba menos. “Para o empresário é uma situação confortável porque pode substituir esse trabalhador por um custo menor. Há um trabalhador que precisa e aceita”, comentou.

Nos dados consolidados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Amazonas teve redução no desemprego nos últimos seis meses de 2017. De acordo com dados, nos meses de julho, agosto e setembro, o Amazonas tinha 287 mil pessoas desempregadas, o número caiu para 241 mil nos meses de outubro novembro e dezembro.

Estes resultados mostram um saldo de 26 mil novos empregos e redução de 16% no desemprego do Amazonas, na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2017. Os dados deste ano ainda serão divulgados no próximo dia 17 de maio, na Pnad Contínua trimestral do IBGE.

Como o Pnad contínua divulga dados do emprego formal nacional todo mês, é possível fazer um raio-x mais profundo e detalhado do cenário brasileiro do emprego. Em outubro novembro e dezembro de 2017, o Brasil tinha 12,3 milhões de desempregados, número que subiu para 13,6 milhões nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, aumento de 11,19%.

Quando se fala em dados nacionais, em janeiro, fevereiro e março de 2017, o Brasil tinha 14,1 milhões de desempregados, o que demonstra uma redução do desemprego em um ano, comparando com o primeiro trimestre deste ano de 3,43% com os atuais 13 milhões divulgados no último mês de março.

Realidade

O vigilante Clesio Rabelo, de 46 anos, declarou que depois da reforma trabalhista, as mudanças foram drásticas para o trabalhador, e disse que apesar de ter pontos positivos e negativos, a maior parte da reforma trabalhista vem para favorecer apenas o empresário. Segundo o vigilante, o fato de o negociado prevalecer sobre o legislado, foi um dos pontos que mais enfraqueceu o lado do trabalhador.

“As conquistas históricas do trabalhador sempre ajudaram todas as categorias a ter uma segurança, em situações como demissão, férias, contratações. Mas, até agora não sentimos melhorar nada para o trabalhador. O desemprego continua alto e não sabemos o que vai ser do futuro”, explicou o vigilante.

Empresário

Frank Souza, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscom), declarou que a reforma está trazendo melhorias e vai gerar mais frutos no futuro. O empresário chamou atenção para a redução do número de desemprego. “Todas as pesquisas apontam que em 2016 e 2017 estávamos com saldo negativo no emprego, ou seja, desemprego continuava alto. Agora, em 2018, já se estabilizou. Ainda é um número bem tímido, mas já é o começo de uma melhora bem maior que há de vir".

Souza destacou ainda que em vários pontos à reforma atualiza e moderniza situações da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) que estavam em vigência há 70 anos. Itens como a flexibilização de férias, trabalho intermitente, terceirização nas obras, que antes gerava insegurança, mas que a construção civil praticava, vieram de encontro as necessidades do setor, por exemplo.

“Na construção civil, onde dividimos os trabalhos por equipes e períodos, a flexibilizações trazem segurança que o empresário precisava para contratar mais e evitar gastos desnecessários. Mas, não só na construção civil, em todos os setores a reforma trabalhista é importante para dar as mesmas soluções”, detalhou o presidente do Sinduscom.

Trabalhadores

Já o presidente da Central Única dos Trabalhadores no Amazonas (CUT), Waldemir Santana, defende que a reforma trabalhista não trouxe avanço. “Pelo contrário, as pesquisas mostram o índice de desemprego no Brasil amentando para quase 14 milhões de pessoas. Prejudicou funcionários da indústria, onde a maioria das empresas demitiram os trabalhadores e contratam outros por empresa terceirizada. A maioria com redução nos salários de até 40%”, pontuou.

Santana argumentou ainda que a reforma trabalhista também operou um enfraquecimento dos sindicatos, quando tornou facultativa a contribuição sindical, ou seja, retirando a obrigatoriedade de contribuição dos trabalhadores, tirando parte da capacidade de luta do trabalhador por meio das entidades de representação. “Os nossos direitos não foram feitos por sindicato patronal, nem pelo governo, foi feito pelos próprios trabalhadores. Então, esse 11 de novembro de 2017 veio trazer a mazela aos trabalhadores do Amazonas e do Brasil”, completou o presidente da CUT no Amazonas.

