Mulheres ainda ganham menos do que homens no mercado de trabalho

Manaus - O Dia do Trabalhador ainda não pode ser comemorado em sua plenitude por elas, as trabalhadoras, que durante toda a história desde o final do século XIX lutam por igualdade no mercado de trabalho. Depois de todo o tempo, apesar do avanço já conquistado, as diferenças ainda são evidentes.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad), a principal discrepância entre os sexos é a renda salarial, que chega a uma diferença média de 24,4%.



Realidade no Amazonas

O titular da Secretaria de Estado de Trabalho do Amazonas (Setrab-AM), William Abreu, informou que no Amazonas as políticas públicas atendem mulheres e homens de forma igualitária por meio de instituições como o Sistema Nacional de Emprego (Sine), sem estabelecer cotas, tratando todos os candidatos com igualdade e potenciais ocupantes de vagas.



“O Governo do Estado tem inúmeras políticas públicas voltadas para a valorização da mulher. No mercado de trabalho a mulher tem que ser vista cada vez mais pelo seu potencial de atuação. As cotas e outras facilidades ficam reservadas para outros ambientes sociais, porque sabemos da capacidade de elas atingirem o mercado com o mesmo impacto dos homens”, comenta.

Piadinhas



A funcionária pública Andreza Portela, 32, é única a mulher de uma equipe voltada para atuação com ramo de administração e disse ainda sofrer um certo preconceito. “Ainda sou obrigada a ouvir piadinhas por ser uma mulher, ser mais frágil, e não poder fazer tudo que um homem faz. Até nossa roupa é alvo de críticas, porque se não estiver bem feminina, não está adequada”, comentou.

Andreza lembrou que pelo menos o mercado de trabalho está mais acessível para as trabalhadoras. “Vemos cada vez mais mulheres trabalhando fora de casa, e espero que essa tendência aumente. O problema deve continuar sendo se manter atuando, e conviver com preconceitos”, completou.

Características históricas

A PNAD Contínua mostra também que características socioculturais e históricas ainda permeiam a base das atuações no mercado de trabalho. A participação das mulheres supera a dos homens em algumas profissões culturalmente identificadas como “femininas” e associadas a menores salários.

Nesse período 6% dos homens trabalhadores eram empregadores, enquanto a proporção das mulheres ocupadas nessa posição era praticamente a metade 3,3%. A maior diferença é encontrada no trabalho formal doméstico onde 92,3% eram mulheres.

Outras atividades, como construção civil e transporte, armazenagem e correio, empregavam, respectivamente, 13% e 7,8% dos homens ocupados. Já os percentuais da população ocupada feminina nessas atividades eram pequenos entre 0,5% e 1,2%, respectivamente.

Realidade Brasileira

O PNAD Contínua demonstra a realidade brasileira recente no 4º trimestre de 2017, ou seja, meses de outubro novembro e dezembro do ano passado. Nesse período das pesquisas das 40,2 milhões de mulheres empregadas em alguma atividade, 24,3%, ou aproximadamente 9,6 milhões delas tinham curso superior.

Essa mesma proporção para os homens que tinham uma ocupação ou algum emprego a taxa era de 14,6%, uma diferença de 7,8% menor do que das mulheres. Mesmo assim, o salário das mulheres trabalhadores estava, ou ainda está 24,4% mais baixo do que dos homens, em média no mercado de trabalho.

