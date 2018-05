Mesmo de folga, trabalhadores evitam compras no feriado

Manaus - Mesmo com a proximidade do Dia das Mães a maioria dos manauaras esqueceu as compras e aproveitou o feriado do Dia do Trabalhador para sair da cidade ou descansar em casa. Na manhã desta terça-feira, 1º de maio, quem foi ao Centro Comercial de Manaus se deparou com lojas e ruas vazias, mais até do que o habitual. Os lojistas avaliaram que o movimento estava até 50% menor do que ano passado na mesma data.

Este ano, o Dia das Mães, que ocorre sempre no segundo domingo do mês de maio, deve cair no próximo dia 13, restando ainda menos de duas semanas para a data. A expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) é que as vendas do Dia das Mães deste ano seja 2,5% maior em relação ao ano passado, com uma arrecadação de receita bruta de R$ 131,355 milhões e com um ticket médio de compras, ou seja, quanto se pretende gastar no presente, de R$ 167,26.

Leia também: Mulheres ainda ganham menos do que homens no mercado de trabalho

O feriado, tão esperado pelos empresários como uma oportunidade de maiores vendas, decepcionou os lojistas que abriram as portas nesta terça-feira. O supervisor de vendas da loja Estrela de Ouro, Walmir Soares, localizada na rua Marechal Deodoro, no popular “bate palma”, lamentou o baixo movimento deste feriado que, segundo ele, estava 50% mais baixo do que o mesmo dia do ano passado.

Descontos de 10% e até 30% para devem ser a atração para a clientela no período. | Foto: Ione Moreno

“Ontem (segunda-feira), mesmo com a chuva movimento foi melhor. Hoje está fraco. Acho que as pessoas preferiram aproveitar o feriado para descansar. E as poucas que vieram ainda preferem comprar e pesquisar nas galerias, aí o movimento cai mesmo. O que podemos fazer são descontos de 10% nas peças e aquelas que vendem mais colocar um desconto de 30% para poder chamar a clientela”, comenta Walmir.

Com desemprego ainda em alta e pouco dinheiro circulando, os consumidores que foram ao Centro tinham como prioridade fazer pesquisas de preços, como é o caso da agente de saúde Silvana Vieira, de 40 anos, que veio do município de Barreirinha, interior do Estado. Silvana aproveitou uma "pechincha" para comprar duas peças de roupas por R$ 50, mas disse que não ia gastar mais de R$ 100 nessas compras.



Movimento foi bem mais baixo do que o esperado pelos lojistas neste feriado. | Foto: Ione Moreno

“Eu nem ia comprar nada, tinha vindo apenas pesquisar preços, mas aproveitei que tinham blusas mais em conta e comprei logo. A situação financeira continua difícil, a gente tem que ser cautelosa na hora de comprar, para não comprometer tanto o orçamento, porque depois pode faltar para as prioridades”, brincou.

Pesquisa

Os gastos planejados pela dona Silvana estão dentro da realidade apontada na pesquisa da CDL-Manaus, sobre a intenção de compra para o Dia das Mães. De acordo com o levantamento, a maioria dos entrevistados (19%) irão gastar entre R$ 50 e R$ 100 para presentear as mães, esposas e sogras, em maioria.

A pesquisa mostra ainda que, este ano, os itens de eletrodomésticos estão entre os presentes que as mães mais querem ganhar nesta data, com um total 16,8% das entrevistadas. Por outro lado, para quem vai presentear, a item preferido é vestuário e lingerie com 19,3% das entrevistadas.

Entrevistados na pesquisa do CDL/Manaus responderam que devem presentear vestuário ou lingerie. | Foto: Ione Moreno

Os shoppings centers também são os locais preferidos dos entrevistados para realizar as compras representando 54% do total de pessoas ouvidas. O Centro Comercial por outro lado, ficou na terceira colocação com apenas 15% dos entrevistados, ficando atrás das lojas de departamentos com 22%.

Leia mais:

Comércio terá horário diferenciado neste feriado em Manaus

Tecnologia é a aposta para presentear mães neste ano

89% dos brasileiros fazem compras online fique atento as fraudes