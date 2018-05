Confira as vagas do Sine Manaus para esta quarta-feira (2)

Os postos do Sine Manaus selecionam nesta quarta-feira (2), a partir das 8h, candidatos a 16 vagas de emprego, sendo 10 para área de alimentação. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14; e no Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos devem observar ainda onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos.

Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para os trabalhadores com alguma deficiência, é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018). A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.

Confira as vagas abaixo:

POSTO SINE MANAUS OUVIDORIA/PROCON

Rua Afonso Pena, nº 38, Bairro Praça 14, ao lado do Samu.

02 VAGAS: PIZZAIOLO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental ou Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

08 VAGAS: GARÇOM/GARÇONETE

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental ou Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Av. Camapuã, 2985 - Cidade Nova, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4.

03 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS DE FRIOS/EMBUTIDOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E FUNÇÕES: será responsável por promover e melhorar o desempenho da marca e do produto que representa no ramo de frios/embutidos. Precisa ter experiência com câmera frigorífica.

01 VAGA: OPERADOR DE PÁ MECÂNICA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter disponibilidade de horário e curso de operador de pá mecânica.

01 VAGA: ENCARREGADO DE LOGÍSTICA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo;

EXPERIÊNCIA: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário que tenha experiência comprovada em CTPS, imprescindível que tenha habilitação, Categoria “D” e preferencialmente que tenha o curso de MOPP. Ter disponibilidade de horário.





