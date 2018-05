Governo espera saldo positivo de 2 milhões de empregos em 2018

| Foto: Reprodução

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, disse neste Dia do Trabalho, (1º) que o país deve ter um saldo positivo de 2 milhões de postos de trabalho neste ano. De acordo com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia no Brasil, em março deste ano, 90,6 milhões de pessoas ocupadas e 13,7 milhões de desempregados.



“No primeiro trimestre deste ano, tivemos o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho (Caged) positivo. Em janeiro, foram mais de 71 mil vagas; em fevereiro, mais 61 mil vagas e, em março, mais de 55 mil vagas. Foi o melhor janeiro dos últimos 5 anos e o melhor fevereiro dos últimos 4. Estamos no rumo certo. Se a economia seguir a tendência de projeção do Banco Central e do Ministério da Fazenda, os empregos acompanharão a retomada dos investimentos”, destacou.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, porém, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre do ano. No último trimestre de 2017, atingiu 11,8%, segundo dados divulgados na semana passada

