Balança comercial tem superávit de US$ 6,142 bilhões em abril

Scânia exportação | Foto: Divulgação

Brasília- A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,142 bilhões em abril, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O resultado foi o segundo melhor para o mês, só atrás do saldo positivo de US$ 6,963 bilhões de abril de 2017.



Em abril, as exportações somaram US$ 19,932 bilhões (queda de 3 4% ante abril de 2017, pela média diária), e as importações US$ 13,790 bilhões (alta de 10,3%).O superávit do mês veio dentro do intervalo de previsões apurado pelo Projeções Broadcast com 22 instituições do mercado.

As estimativas iam de superávit de US$ 5,500 bilhões a US$ 7,065 bilhões, com mediana de US$ 6,300 bilhões.Na quarta semana de abril (23 a 29), o superávit foi de US$ 909 milhões, com vendas de US$ 4,330 bilhões e compras de US$ 3,421 bilhões.

Na quinta semana de abril (30), o superávit foi de US$ 696 milhões, com vendas de US$ 1,103 bilhão e compras de US$ 407 milhões.No ano, o superávit comercial soma US$ 20,090 bilhões.

Em 2017, o resultado nos quatro primeiros meses do ano foi positivo em US$ 21,365 bilhões .A previsão do governo para 2018 é que o saldo da balança comercial fique acima de US$ 50 bilhões.

Para o Banco Central, a projeção é de um superávit de US$ 56 bilhões neste ano.

Leia mais:

Governo espera saldo positivo de 2 milhões de emprego em 2018

Seduc recebe documentação dos candidatos para programa de estágio



Seduc lança concurso com mais de 8 mil vagas para o Amazonas