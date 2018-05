Festa do Cupuaçu atrai 385 mil pessoas e movimenta milhões no AM

Presidente Figueiredo - A 28ª edição da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (AM), reuniu 385 mil pessoas durante os quatro dias de evento. O número representa um recorde de público da Festa do Cupuaçu. O público que esteve na cidade do dia 27 a 30 de abril ainda permaneceu no município no feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Na época em que a economia da região é intensamente impulsionada pelo turismo, R$ 15, 5 milhões foram injetados na economia local, com a movimentação em hotéis e pousadas e consumo dos visitantes em bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos.

Ao longo do evento, 20.657 veículos circularam pelo município. Os dados são da Prefeitura do município e do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-PF).

Divididos entre a agenda de programações, os visitantes lotaram a corredeira Parque do Urubuí, a Praça da Vitória, as feiras gastronômicas e agroindustriais, além das cachoeiras distribuídas pela região. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Aquícola e Pesqueiro (Semada), Ricardo Matos, a Feira Angroindustrial de Negócios e artesanatos injetou no setor cerca de R$ 700 mil. “Mais de 50 mil pessoas passaram pelos estandes das feiras e o reflexo dessa movimentação foi o impulso financeiro recebido na economia local através dos turistas”, declarou Ricardo Matos.



Segurança

Com o objetivo de garantir a tranquilidade durante a festa, as forças de segurança estiveram intensamente presente durante a movimentação do público no município. A operação contou com a presença da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas e Guarda Municipal.

Organização

Pela primeira vez, Presidente Figueiredo realiza uma edição da Festa do Cupuaçu com quatro dias de duração. O prefeito do município, Romeiro Mendonça, reiterou durante o evento que Figueiredo mostra-se terra de um povo que tem o pensamento direcionado para o desenvolvimento da economia. “Depois desse evento, nós temos a certeza de que Presidente Figueiredo passou a ser o principal centro turístico do estado do Amazonas. É aqui que o turista vem procurar a essência natural do estado. Nossas belezas naturais e nosso potencial turístico vai, com certeza, levar a cidade a um outro nível através da geração de renda e emprego. Nosso desafio é fazer isso em um prazo cada vez mais curto”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

Capacidade de movimentação, articulação e preparo foram as palavras usadas pelo o vice-prefeito da cidade, Mário Abrahão, para definir a organização da 28ª edição da festa anual. Para Mário, a eficiência do sistema de segurança garantiu o sucesso do evento. “A Festa do Cupuaçu cresce mais a cada novo ano e nossa maior preocupação enquanto administração é a segurança desse público. Por isso o diálogo com a operação de segurança do evento tem que ser infalível. Percebendo que esse sistema funciona, as pessoas sentem-se cada vez mais protegidas quando vêm ao município aproveitar a festa", finalizou o vice-prefeito.

