Temporada de cruzeiros encerra com saldo de 22 mil turistas em Manaus

Manaus -Vinte e um navios e, aproximadamente, 22 mil turistas de diferentes nacionalidades em Manaus. Este é o saldo da Temporada de Cruzeiros 2017/2018 que encerrou na manhã desta quarta-feira (2). O último navio a atracar no porto da capital amazonense nessa temporada foi o M/S Bremen, com 245 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação.



De bandeira das ilhas Bahamas, a embarcação iniciou viagem em Iquitos, no Peru. No Amazonas, passou por Tabatinga, Manaus e passará pelo porto de Anavilhanas, nesta quinta-feira (3). Em seguida, a embarcação entrará no território do Estado Pará, onde encerrará a viagem na capital, Belém.

Navio encerra temporada de cruzeiros

O navio encerra a Temporada de Cruzeiros que iniciou em setembro do ano passado. De acordo com o diretor de Turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), João Araújo, a Temporada de Cruzeiros representa a consolidação de um segmento que vem sendo trabalhado com empenho pelos agentes envolvidos no processo de receptivo dos cruzeiros.



“Não lembro outra cidade brasileira onde exista uma experiência diferenciada no sentido de acolhimento desse turista. Aqui, o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus oferecem uma experiência cultural logo na chegada do turista, com dançarinos de boi-bumbá ou ciranda. Além disso, a Prefeitura entrega artesanatos indígenas como souvenir e mapas bilíngues. Este último, inclusive, tem sido considerado o melhor mapa até agora, na avaliação dos turistas”, destacou João Araújo.

Das 21 embarcações que passaram por Manaus nesta temporada, os navios M/S Astoria, M/S Viking Sea, M/S Viking Sky, M/S Albatros e M/S Silver Muse estiveram na capital pela primeira vez. Ainda segundo João Araújo, a cada temporada a qualidade do receptivo ao turista é superado.

“Trabalhamos para que esse turista volte. Temos um público diferenciado, de diversas nacionalidades, formadores de opinião, com alto poder aquisitivo. Logo, isso permite imaginar que esses turistas saindo daqui satisfeitos farão uma boa propaganda e trarão mais turistas a Manaus”.

96 mil turistas no AM

De 2013 a 2018, 94 embarcações e quase 96 mil turistas estiveram na capital amazonense durante as temporadas de cruzeiros. De acordo com dados preliminares da Gerência de Registro e Fiscalização (DRF) da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), a temporada 2017/2018 registrou o total de 21.801 turistas, sendo que os principais países que enviaram turistas ao Amazonas foram os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Canadá.

Ainda de acordo com os dados da Amazonastur, a economia amazonense teve uma injeção de mais de R$ 19,9 milhões durante a temporada de cruzeiros. O gasto médio, segundo o órgão de turismo, ficou em cerca de R$ 270.

O presidente da Empresa Estadual de Turismo, Orsine Junior, disse que a Temporada de Cruzeiros é muito importante para a consolidação da atividade turística no Estado. “Essa atividade movimenta uma série de outras do setor, principalmente o comércio, por isso, o governador Amazonino Mendes tem investido na melhoria da infraestrutura turística do Estado para que o turista possa ser bem recebido e também a população local vislumbre uma alternativa de renda extra”, completou

Navios

O Governo do Estado informou que as negociações para a próxima temporada estão no início e que pelo menos 15 navios já estão em processo de confirmação. “Participamos de eventos voltados para o setor, no sentido de trazer mais navios para o Estado e o processo ainda está no início, mas já temos previstos pelo menos 15 navios para a Temporada 2018/2019”, informou Orsine Junior.

