Operadora inova e inclui aplicativos que não vão mais usar rede dados

São Paulo - A operadora Tim lança, nesta sexta-feira (4), para seus clientes pré-pagos, e no próximo dias 15 para os seus clientes pós-pagos, uma oferta com acesso ilimitado a aplicativos relacionados a comunicação, redes sociais, mobilidade e vídeo. Os clientes não se preocuparão mais com o consumo de dados da franquia e continuarão com a ampla cobertura da operadora. O anúncio das novas promoções foi feito na manhã desta quinta-feira (3), em São Paulo (SP).

A partir de agora, os clientes da Tim terão acesso aos aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, Waze, Easy Taxi e Youtube, de forma ilimitada e sem reajuste de preço. Os clientes poderão utilizar os aplicativos empacotados nas ofertas e o consumo de dados não será descontado.

Além disso, segundo a diretora de marketing da Tim Brasil, Ana Paula Castelo Branco, as chamadas de voz também estão inclusas na utilização dos pacotes.

"Será possível fazer as ligações via WhatsApp e também Messenger sem descontar da franquia de dados. E, em breve, também será possível realizar chamadas por voz via Telegram", explicou.

Ana Paula disse ainda que, com a nova oferta de acesso ilimitado aos aplicativos mais utilizados em todo o mundo, a operadora espera aumentar a sua participação no mercado de telefonia móvel no Brasil, entre 5% e 7%, até o fim do ano. Atualmente, a empresa possui 58 milhões de clientes em todo o país.

Pesquisa de mercado

Para lançar a oferta, a empresa fez uma série de estudos com a sua base de clientes e também com possíveis usuários da Tim.

"Dependemos de quem está conosco há bastante tempo e também de quem pensa em migrar para a nossa operadora”, afirmou o diretor de marketing da Tim Brasil, Renato Ciuchini.

Ainda de acordo com o executivo, as novas ofertas da operadora são completamente diferenciadas de qualquer outra do mercado.

"Ninguém, atualmente, oferece pacotes promocionais com serviços de voz. Nós saímos na frente”, ressaltou Renato.

Mais praticidade

Para o vice-presidente da Tim Brasil, Pietro Labriola, as novas ofertas representam o constante crescimento da operadora, em todos os ramos. Isto é, não apenas no aumento da carteira de clientes, mas também em termos de cobertura e avanços tecnológicos.

Ainda de acordo com Labriola, o acesso ilimitado dos clientes a aplicativos como o WhatsApp, Instagram e Youtube, por exemplo, não indicam parcerias comerciais. “Estamos pensando nos nossos usuários que precisam, constantemente, de mobilidade. O cliente tem que ter esse conforto e o melhor tipo de serviço sempre ao seu alcance”, enfatizou. “A evolução não para”, acrescentou.

