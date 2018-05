CAS analisa US$ 166 milhões em investimentos para a ZFM

Manaus - O Conselho de Administração da Suframa (CAS) se reúne nesta sexta-feira (4) para deliberar sobre uma pauta de 31 projetos industriais e de serviços, dentre os quais cinco são de implantação e 26 de diversificação, atualização e ampliação. O 283º encontro do colegiado será realizado a partir das 9h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), na cidade de Rio Branco (AC). No total, a pauta prevê investimentos de US$ 166,2 milhões e a geração de 963 novos postos de trabalho para a Zona Franca de Manaus (ZFM).

Os destaques da pauta ficam por conta de dois projetos de implantação. Um da empresa Transbraz, para produção de unidade independente de geração de energia elétrica, com investimento total de US$ 6 milhões e geração de 30 postos de trabalho.

O outro, da empresa Gertec, contempla a fabricação de teclados para uso em informática; terminais de captura de dados; aparelhos para autenticação, armazenamento e transmissão de cupons fiscais eletrônicos; e terminais de autoatendimento para acesso a informações em rede. O investimento total é de US$ 46,2 milhões com a criação de 230 empregos.

Entre os projetos de diversificação estão dois da Callidus, para produção de impressora térmica e terminal de ponto de venda, com investimentos somados de US$ 32,7 milhões e a abertura de 235 postos de trabalho. Já a Calcomp prevê investir US$ 12,3 milhões na produção de terminais de captura de dados para transações comerciais, com a contratação de 96 pessoas. A Masa pretende investir US$ 157 mil para produção de relógios de pulso, com 12 novos empregos. A empresa Genis, com um projeto de atualização, prevê investimento de US$ 3,2 milhões para produzir esteira rolante elétrica, gerando 26 novos postos de trabalho.

Para o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Appio Tolentino, o volume de projetos e de investimentos para a geração de empregos são um sinal importante de recuperação da indústria do Amazonas.

“Também nos esforçamos bastante para atrair investimentos para toda a região e estas reuniões itinerantes buscam uma diversificação de projetos para nossa área de abrangência. Temos tido sinalização positiva de diversos segmentos, neste sentido, e com certeza esse retorno será dado muito em breve a toda a sociedade”, afirmou o superintendente Appio Tolentino.

A reunião será presidida pela secretária executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Yana Sobral Alves, tendo em vista uma convocação de última hora do titular da pasta, Marcos Jorge, pela presidência da República. O superintendente da Suframa, Appio Tolentino, também estará presente na companhia dos superintendentes adjuntos da autarquia, além da vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e o presidente da Fieac, em exercício, José Afonso.

No dia 25 de abril, o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) aprovou 32 projetos industriais estimados em R$ 345 milhões para a fabricação de produtos diversificados. Entre eles estava a instalação da fábrica da HumaitaNuts para beneficiamento de castanha desidratada seca na cidade de Humaitá. Um projeto estimado em R$ 2,6 milhões que tem a tarefa de estruturar uma cadeia produtiva neste segmento, segundo o diretor do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), Malvino Salvador.

