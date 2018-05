Shoppings de Manaus terão venda de produtos sem imposto

Amazonas Shopping | Foto: Divulgação

Manaus -A capital amazonense receberá no próximo dia 24 de maio, o Dia da Liberdade de Impostos (DLI 2018), uma ação de iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem Manaus), em parceria com os shoppings Amazonas e Manauara.



A principal finalidade da campanha será conscientizar a população sobre quanto de tributo os consumidores pagam no dia-a-dia. O protesto contará com a participação de centenas de lojas de segmentos como calçados, vestuários, restaurantes e eletroeletrônicos.

A novidade para 2018 é que a campanha, antes realizada apenas em postos de combustíveis e somente em um shopping da cidade, este ano, será realizada nos dois tradicionais e mais acessíveis shoppings de Manaus.

Os lojistas adeptos à campanha, irão reduzir os impostos dos valores dos produtos, vendendo-os pelo preço real. Na capital do Amazonas, o evento será realizado no Amazonas e no Manauara Shopping, das 10h às 22h, do dia 24 de maio.

O coordenador da CDL Jovem Manaus, Luiz Eduardo Leal, acredita que com a abrangência do evento para dois shoppings, a campanha terá a possibilidade de atingir maior número de pessoas. “Quanto mais pessoas entenderem que estamos trabalhando mais de 6 meses somente para pagar impostos, mas argumentos teremos para cobrar uma melhor qualidade dos serviços em todas as esferas públicas”, afirmou.

Manauara Shopping | Foto: Divulgação

Ação no Brasil



Para marcar a data, 16 estados brasileiros participarão da ação, simultaneamente, nas capitais e cidades do interior: Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Roraima e Santa Catarina, além do Distrito Federal.

A data marca, simbolicamente, o dia em que os brasileiros param de trabalhar apenas para pagar impostos. Neste dia, empresas dos mais variados segmentos comercializam produtos com o desconto referente ao valor da carga tributária incidente sobre eles

Manaus

Em Manaus, lojistas do Amazonas e do Manauara Shopping vão oferecer produtos sem o valor proporcional ao imposto que chegam a até 80% inferior ao valor ofertado. “Vale lembrar que o lojista não deixará de pagar o imposto, pois ele dará o desconto proporcional ao tributo, e ainda assim, irá emitir nota”, afirmou Leal.

Realidade no Amazonas



Em 2018, o manauense deve ultrapassar 6 meses de trabalho somente para pagar impostos. Enquanto que em 2017 esse número foi de 153 dias, o que equivale a um pouco mais de 5 meses, de acordo com Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a média em que o brasileiro gasta trabalhando para pagar impostos é 150 dias por ano, somente para o pagamento e tributos sobre serviços e produtos.

A expectativa é que centenas de lojistas do Amazonas e do Manauara Shopping participem do Dia Livre de Impostos disponibilizando o máximo de produtos sem a cobrança das cargas tributárias.

Leia mais:



Basa lança novo edital para pesquisa na Amazônia

Venda fiado volta a ser aceita por pequenos comércios em Manaus

Em tempos de netflix, videolocadoras ainda sobrevivem no Amazonas