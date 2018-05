Ruralistas do AM têm até 22 de maio para fazer contribuição sindical

Manaus - Todos os produtores rurais do Amazonas estão convocados para realizar o pagamento da contribuição sindical da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Federação da Agricultura do Amazonas (Faea) até o prazo máximo do dia 22 de maio. O valor é arrecadado uma vez por ano e pode variar em média entre R$ 100 e R$ 1 mil, acessível e fundamental para garantir direitos e benefícios aos produtores.

A Contribuição Sindical Rural existe desde 1943 e é direcionada a todos os produtores rurais, pessoa física ou jurídica conforme estabelece o decreto-lei 1.166, de 15 de abril de 1971, com a redação dada pelo artigo 5º da lei 9.701, de 18 de novembro de 1998. De acordo com o presidente da Faea, Muni Lourenço, os recursos arrecadados fortalecem a representatividade da classe rural e defesa dos interesses do setor agropecuário, junto as autoridades públicas e órgãos constituídos.

Além disso, com a contribuição dos produtores, cada produtor tem o direito a usufruir de serviços importantes que o sistema oferece, que vão desde cursos de qualificação profissional, oportunidade de conhecimento tecnológico, assessorias técnicas e jurídicas para apoiar atividade e empreendimento agropecuário.

Conquistas

No Amazonas, o sistema CNA, por meio da Faea, já conquistou a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do setor primário que elevou para 3% o orçamento anual do Amazonas para ser direcionado ao setor rural, elevando já a partir de 2019 dos atuais R$ 100 milhões para R$ 230 milhões em recursos por ano, para assistência técnica defesa agropecuária infraestrutura, agroindústria e outros.

Outra conquista foi o reconhecimento do Amazonas como área livre de febre aftosa por vacinação, o que representa valorização para atividade agropecuária e a criação do Fundo de Defesa Agropecuária do Estado do Amazonas (Fundepec-AM) garantindo ao produtor mais segurança para seus rebanhos em caso de febre aftosa, além de cursos para qualificação rural, para formar mão de obra especializada para atuação nas propriedades rurais.

Todos essas conquistas e serviços oferecidos pelo sistema têm como receita fundamental a arrecadação da contribuição sindical. “A gente espera a manutenção e até ampliação dos valores arrecadados. A classe tem reconhecimento pela atuação da entidade em defesa da classe, para que esse trabalho possa ser mais fortalecido e beneficiando todo o desenvolvimento do setor”, comentou Muni Lourenço.

A contribuição é recolhida pela própria CNA. O contribuinte estando em dias com o pagamento tem benefícios como declarações gratuitas de ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), de CAR (Cadastro Ambiental Rural), mediante apresentação do documento de georreferenciamento do imóvel rural.

Também tem direito a divulgação no painel de notícias sobre produtos que a propriedade comercializa, orientações a respeito da DAP (Declaração de aptidão ao Pronaf) e da aposentadoria rural, oferta de mais cursos e treinamentos para o produtor rural, formando e especializando mão de obra do setor primário. Ao todo, a Faea tem 2002 produtores rurais na base de contribuição, onde apenas no ano passado 1978 deles realizaram o pagamento regular dos valores.

