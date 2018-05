Atenção comércio: quarta parcela do alvará 2018 vence nesta segunda

| Foto:

Manaus- Nesta segunda (7), vence o prazo para pagamento da última parcela de pagamento para funcionamento de estabelecimentos comerciais, o alvará 2018.

Os proprietários de estabelecimentos comerciais podem emitir a segunda via das guias de pagamento diretamente no site do Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br), no atendimento presencial dos Prontos Atendimento ao Cidadão (PACs), na Central Manaus Atende da Rua Japurá ou o Posto do Shopping Phelippe Daou, na Zona Leste.

Para este ano houve um crescimento de 17%, na base de empresas contribuintes, em relação a 2017. No sistema tributário consta, aproximadamente, cerca de 91,5 mil empresas cadastradas. Em cifras, o lançamento do Alvará somou R$ 63,6 milhões, 12% a mais do que no ano passado.

Mais informações sobre o Alvará poderão ser obtidas por meio do número de atendimento do Manaus Atende, discando 156.

