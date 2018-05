Fique de olho! Sorteio da nota fiscal amazonense acontece nesta terça

| Foto:

Manaus - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) promove nesta terça-feira (08), às 11h, o 33° sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados para os cidadãos sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As entidades sociais concorrem a sete prêmios de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.



De acordo com a assessoria, foram gerados 2.217.913 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º a 30 de abril.

Concorrem ao prêmio 141.960 pessoas que cadastraram o CPF no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br. O montante de notas fiscais emitidas com CPF foi de 758.264, que totalizaram R$ 197.103.177,46.

Como cadastrar - A coordenação da Campanha informa que o cadastramento continua sendo feito pelo portal e pelo aplicativo da Nota Fiscal Amazonense, bem como na sede da Sefaz, no Aleixo, e nos PACs do Estado.

Prêmios instantâneos ou diários – Todos os dias (de domingo a sábado) são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um prêmio de mil reais. Participam do sorteio todas as notas fiscais emitidas com CPF, independente do valor da compra.

Prêmios mensais – Mensalmente, são sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil.

As entidades sociais participantes da campanha recebem prêmios à parte que correspondem a 40% do valor ganho pelo padrinho que a indicou no ato do cadastramento.

