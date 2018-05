Marketing tradicional não vai acabar, afirmam especialistas

Manaus - Falar de Marketing é citar as teorias e conceitos de Philip Kotler, o criador do conceito dos 4P´s da área (praça, preço, produto e promoção). Em várias obras, Kotler fala sobre as mudanças do mercado, sempre levando em consideração o comportamento dos clientes. Tamanha contribuição para o setor fez o especialista, que é PhD em economia, alcançar reconhecimento mundial e o título de “pai do marketing”.

Nesta terça (8) se comemora o dia do profissional de marketing, uma data para homenagear àqueles que dedicam a vida a criar, produzir, vender ideias e ir além, no desenvolvimento de projetos e estratégias que aguçam o desejo do mercado, dando aquela força para aquecer a economia.

Os especialistas em marketing Rafael Marinho, CEO da The White Publicidade, e o professor da Faculdade Martha Falcão Wyden, Gad Amorin, contam sobre suas experiências e dão dicas para os colegas profissionais que estão entrando no mercado.

Marinho, que fez MBA em marketing, explica que profissional de marketing não é apenas responsável pela comunicação entre a empresa e o mercado, mas a ele compete fazer uma leitura do mercado. “É necessário pesquisar o que o mercado está querendo, para onde o consumidor está caminhando, tudo para poder adequar a linguagem da empresa com seu público”.

"Acredito que não é o fim do marketing convencional, estamos sim, na era digital, mas é preciso cautela sobre o futuro do novos rumos marketing", disse Rafael Marinho. | Foto: Reprodução

Quando questionado sobre o fim do marketing tradicional, Rafael é enfático na sua opinião. “O marketing é uma área que sempre vai se reinventar, mas precisamos ir com calma. Acredito que não é o fim do marketing convencional, estamos sim, na era digital, mas é preciso cautela sobre o futuro do novos rumos marketing, as mudanças acontecem gradualmente e cada empresa precisa de uma ou mais formas para divulgar”, explica.

Para ele, cada empresa pode investir em estilos diferentes de marketing, não apenas o digital, mas também os convencionais, como jornal impresso, rádio e TV aberta. “Não entendo como as pessoas dizem que esses meios vão sumir, são os canais que mais têm credibilidade na sociedade. E é a TV, por exemplo, é quem dita a “moda” do meio digital, são os jargões das novelas e programas de reality shows que viram ‘memes’”, comenta.

O professor explica que é importante entender o mínimo sobre marketing para que saiba qual a melhor maneira da empresa se comunicar com seu público. | Foto: Reprodução

Dicas para as pequenas empresas

Para quem está começando ou pensando em montar uma empresa física ou virtual, o professor da Faculdade Matha Falcão Wyden, Gad Amorin, que é especialista em marketing e comunicação empresarial, cita três dicas para iniciar o empreendimento com o ‘pé direito’.

1. Pesquise

Antes de qualquer coisa, o especialista explica que é importante entender o mínimo sobre marketing para que saiba qual a melhor maneira da empresa se comunicar com seu público.

O professor fala no YouTube como grande aliado no início do aprendizado e aperfeiçoamento para as pessoas que desejam adentrar mais no assunto. “Tem muita coisa boa no YouTube, canais de especialistas renomados, e todo mundo pode aprender muito com esses canais, e é necessário esse ‘início’ antes das pequenas empresas ‘se aventurarem "no mercado".

Ele também comenta que a participação palestras, cursos de curta duração e eventos da área como forma de aprendizado para as pessoas que estão iniciando.

2. Entenda seu produto

Antes de qualquer coisa, é preciso que a empresa conheça bem seus produtos e serviços para que possa oferecer sempre o melhor para o público, alerta Amorin, que é mestre em Mídia e Consumo e tem MBA em Gestão de Projetos.

Em relação ao produto, o grande especialista Kotler explica sobre a importância de agregar valor à marca, e não apenas se preocupar com o lucro da empresa, é necessário cativar o consumidor, fazer com que ele se sinta parte da ideia.

3. Contrate alguém da área

Segundo o especialista, o Brasil é o 4º país com o maior número de pessoas conectadas na internet. Sendo que 75% dos usuários executam a tarefa proposta quando se sentem inspirados.

“É preciso planejar as ações para ter resultados satisfatórios, e para isso contratar alguém ou uma empresa da área de marketing ou publicidade fará toda a diferença. Para essas empresas que estão começando agora o marketing digital é a melhor opção”.

