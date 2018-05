Por três meses seguidos, vendas no comércio crescem no Amazonas

Manaus - O comércio do Amazonas se mantém numa crescente e já comemora, este ano, os melhores resultados desde o início da crise econômica, em 2015. De acordo com o levantamento trimestral da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, houve um crescimento de 1,9%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (8) pela entidade.

Os números dão conta de que, mês a mês, os resultados mostram uma escalada positiva dos números. Em janeiro, o crescimento foi de 1,2%, em fevereiro subiu para 1,5% e no mês de março alcançou 2%. De acordo com presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, ainda sem dados consolidados, abril não foi tão bom quanto o mês de março.

“Quando a economia se descolou, as pessoas viram que não estavam mais sendo demitidas e gastaram mais. Já em abril, elas se retraíram”, disse.

Outro destaque foi a arrecadação do Estado do Amazonas. O montante cresceu 2,5%, superando as arrecadações de 2015, 2016 e 2017.

“Todos esses dados positivos dão uma forte esperança de que, até o fim do semestre, o comércio vai se manter crescendo. Depois disso, não sabemos o que vai acontecer. Isso por conta da eleição”, comenta Assayag.

O dólar continua subindo e deve parar apenas depois das eleições, quando será definido o novo presidente do Brasil. Os reajustes sucessivos e descontrolados do petróleo aumentam o custo do transporte de mercadorias. Esse gasto é embutido no preço final dos produtos, e isso reduz o consumo.

Ralph explicou que a Copa do Mundo, pelo fato de ser realizada em outro país, não deve trazer grande reflexo nas vendas no Estado. As vendas de televisores e de decoração devem ser menores do que no último campeonato mundial de futebol.

As vendas no primeiro trimestre de 2018 foram positivas para o Sapataria Classe, localizada no Centro de Manaus. De acordo com o gerente Eliezio Batista, o crescimento foi mais uma vez de 5%. A média tem sido mantida pelo empreendimento, mesmo quando durante o momento mais crítico da crise econômica.

Apesar do resultado positivo, o número ainda é bem abaixo do que era aguardado pelos comerciantes. A estimativa para o setor era um crescimento de até 20%.

“A gente investe muito em mercadoria, sempre tem produto novo para não deixar as vendas caírem. Procuramos oferecer um preço acessível e com uma qualidade que agrada o cliente e o faz voltar à loja. Daqui pra frente, a tendência é crescer mais”, comentou o gerente.

Dia das Mães

Para o Dia das Mães, o gerente explica que aguarda um "grande salto" nas vendas. Ele espera um crescimento acima da média, estipulado em até 10%. A loja sempre está realizando promoções para atrair o comprador. São descontos de 20% a 30%, dependendo da mercadoria. O objetivo, segundo Eliezio, é "limpar o estoque".

O poder de compra do consumidor também melhorou nos últimos anos, mas ainda está longe do que a população espera. A autônoma Rosa Maria Oliveira, de 54 anos, explica que busca, com cautela, os melhores preços. Ela foi abordada pela reportagem, no momento em que observava a vitrine de uma loja de calçados na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus. Ela espera gastar aproximadamente R$ 500 com os presentes para a mãe.

“Esse ano, diferente do que foi registrado nos três últimos anos, as compras vão fluir melhor. Mas ainda não chegamos na metade do verdadeiro potencial de compra de antes. Já cheguei a gastar bem mais, cerca de R$ 1 mil, mas agora gasto menos”, explicou a autônoma.

