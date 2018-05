Gargalo da Logística é entrave para desenvolvimento do turismo no AM

Manaus - O Brasil é reconhecido como o país de maior beleza natural no mundo, onde grande parte desses atrativos estão no Amazonas. Apesar disso, todo o potencial turístico do maior Estado brasileiro continua inexplorado, sendo a logística um dos maiores gargalos. Esses e outros assuntos são tratados na 29º reunião do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) que começou em Manaus nesta terça-feira (8), no Centro de Convenções Vasco Vasques e vai até a próxima sexta-feira (11).

A ausência de logística foi pontuada pela gestora de programas e projetos da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Elísia Cristina Vasconcelos, como a principal dificuldade para o desenvolvimento pleno do turismo no Amazonas. De acordo com a Elísia, se o setor fosse bem estruturado, certamente seria um dos pilares da economia da nossa região.

“Temos alto custo de passagem aérea. É mais caro ir para São Gabriel da Cachoeira, localizado no próprio no Amazonas, do que para Brasília. Se olharmos para Autaze, verificamos que a cidade conta com grande fluxo de transporte interno, gerando emprego e renda, porém falta estrutura logística para os turistas, tanto de fora, como os do próprio Amazonas trafegarem pela região", enfatiza Elísia.

De acordo com o último Mapa do Turismo, divulgado pelo Ministério em setembro de 2017, o Amazonas elevou de 14 para 30, o número de cidades dentro do mapa turístico, ou seja, que atendendo todos os critérios para ser um ponto turístico e oferecer serviços.

A reunião do PRT acontece todo os anos em Brasília, e apenas em seis oportunidades foi realizada em outras cidades, sendo que Manaus foi contemplada com a edição deste ano, recebendo essa semana interlocutores do setor de todos os estados. “Batalhamos para trazer essa reunião para cá porque queríamos que todos os interlocutores do país e o ministério, conhecesse as nossas especificidades”, completou Elísia.

Amazonas sem estradas

O Amazonas tem características bem distintas de outros estados, como por exemplo, Minas Gerais, onde é possível viajar de um município para outro em poucos minutos. No Amazonas, só é possível fazer isso na região metropolitana. Quando se trata de interior, o custo de passagens aéreas triplica, não sendo possível o transporte por estrada, apenas por barcos, já que o estado é cortado por rios.

A partir disso, é inviável definir políticas públicas para o Amazonas que sejam semelhantes a outros estados brasileiros. A ideia é a regionalização do turismo criando um conselho municipal para as cidades.

Cóser destacou que ninguém faz turismo sem a participação da iniciativa privada. “Turismo é um tripé com Governo Federal, governos locais e iniciativa privada. Turismo é geração de emprego, renda, inclusão social, e impacta hoje em 52 outras cadeias produtivas no Brasil. A gente vem para cá e também aprende com o povo amazonense. Essa integração e troca de experiência é importante em uma época em que os orçamentos são curtos”, completa.

