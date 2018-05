Às vésperas do Dia das Mães, Procon Manaus fiscaliza estabelecimentos

Tem uma denúncia ou reclamação? O Procon disponibiliza o WhatsApp (92) 98844-5595 para atendimento ao consumidor | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - Com o Dia das Mães se aproximando, o aumento das vendas no comércio é esperado. No entanto, é necessário verificar alguns itens de alerta ao consumidor. Com esse objetivo o Procon Manaus iniciou nesta terça-feira (8) a Fiscalização do Dia das Mães, que segue até a próxima quinta-feira, nos estabelecimentos comercias da capital amazonense.

O objetivo da ação é verificar pontos importantes em relação ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como afixação de preço nos produtos, exposição clara e objetiva da forma de pagamento e políticas de troca. Além disso, será verificado se cada estabelecimento possui o exemplar do CDC e se o número do Procon está exposto de forma visível.

“Nossa blitz é de orientação educativa e justamente para constatar eventuais irregularidades e permitir que os lojistas se adequem”, informou o Coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Manaus, Rodrigo Guedes.

Um dos itens verificados durante a fiscalização é se os estabelecimentos possuem o exemplar do Código de Defesa do Consumidor exposto de forma visível | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

A fiscalização será realizada em lojas de roupas, calçados, bijuterias, acessórios e perfumarias.

O Coordenador informou que as fiscalizações serão contínuas. “Vamos dar continuidade às fiscalizações, não só em datas comemorativas. Mas, nesse primeiro momento queremos informar e orientar o lojista, não pretendemos transformar o Procon em uma empresa de multas e arrecadações, apenas queremos que todos se adequem”, salientou Rodrigo.

Para qualquer tipo de denúncia, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Municipal pelo telefone 0800 092 0111 ou pelo WhatsApp (92) 98844-5595. O órgão fica localizado na rua Afonso Pena, 38, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, com atendimento das 8h às 17h.

