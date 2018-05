Comissão aprova texto sobre privatização da Eletrobras

Bras’lia - As concession‡rias de gera‹o e transmiss‹o de energia tm atŽ 1¼ de novembro para assinar os requerimentos de prorroga‹o das concess›es, documento que definir‡ os preos da tarifa e os valores de indeniza‹o ˆs empresas. O prazo consta da regulamenta‹o da medida provis—ria que trata das concess›es - e da redu‹o dos encargos aplicados ao setor Ð publicada na edi‹o de hoje (17) do Di‡rio Oficial da Uni‹o. A presidenta Dilma Rousseff anunciou na semana passada pacote de medidas para reduzir a conta de luz no pa’s a partir de 2013. De acordo com o governo, as redu›es variar‹o de 16,2% a 28% para consumidores individuais e industriais, respectivamente. Caber‡ ˆ Agncia Nacional de Energia ElŽtrica (Aneel) a defini‹o do percentual de redu‹o da tarifa e dos valores de indeniza›es. As concession‡rias de gera‹o dever‹o apresentar garantias de que o fornecimentos de energia e de potncia das usinas hidrelŽtricas ser‹o disponibilizados para contrata‹o em regime de cotas (para diferentes tipos de consumidores, como indœstrias e individuais). As empresas que decidirem continuar como concession‡rias ter‹o de assinar um contrato ou um termo aditivo garantindo que cumprir‹o as condi›es previstas no prazo de 30 dias, contados a partir da convoca‹o pelo governo federal. O n‹o cumprimento do prazo resultar‡ na impossibilidade de prorroga‹o da concess‹o Òa qualquer tempoÓ. Edi‹o: Carolina Pimentel | Foto: MARCELLO CASAL JR