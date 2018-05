Dólar derruba em 10% venda de voos no Amazonas

Manaus - A escalada do dólar está estragando os planos dos amazonenses que sonham em pegar um voo para o exterior ou ainda para algumas regiões do Brasil. A moeda americana atingiu nesta quarta-feira (9), o maior valor de cotação dos últimos dois anos. A moeda bateu R$ 3,60. O dólar não alcançava esse valor desde maio de 2016, e acabou ocasionando, nos últimos quinze dias, uma queda de 10% nas vendas de passagens áreas no Amazonas.

Entre fevereiro e abril, a moeda americana somou alta de 10%, mas apenas nesses primeiros dias de maio, já acumula alta de 2,62%. O dólar turismo, que estava custando R$ 3,78 no Brasil, nesta quarta-feira (9), poderia custar até R$ 3,82 em casas de câmbio, se levada em conta algumas taxas, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 1,10%.

De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas (Abav-AM), os números finais sobre as vendas e reservas para as férias de julho ainda não foram consolidados. Mas, fazendo um comparativo do mês de abril, com igual mês do ano passado, o declínio foi agressivo. Até março, o setor estava acumulando uma alta de 15%, mas viu o dólar desfazer o avanço em menos de um mês.

“A Abav-AM estava sentindo que ia estabilizar as vendas, e deixar o setor em equilíbrio pela primeira vez depois da crise, mas o dólar aumentou e deu uma freada. Foi um balde de água fria! Já acreditamos que este ano vai ser de novo de sofrimento e de resiliência de todos os segmentos”, revelou a empresária e diretora da entidade Cláudia Mendonça.

Quanto aos preços, Abav-AM determina que estes são formatados de acordo com as promoções e negociações das próprias agências de viagens, com as companhias aéreas e empresas de hotelaria.

Leia também: Gargalo da logística é entrave para desenvolvimento do turismo no AM

O cenário, até o momento, está se traduzindo na realidade do mercado, como é o caso do empresário Acram Isper, proprietário da agência de viagens Acram Turismo. Segundo ele, as projeções de vendas estavam excelentes e há bastante procura e reserva para viagens internacional. Ainda assim, ele relata que, nos últimos 15 dias, houve uma estagnação nas vendas devido ao aumento do dólar.

Caso se confirmem esse cenário de instabilidade agora em maio, a retração das compras para julho na Acram Turismo terá uma redução de 20%.

“Os voos tradicionais de setembro, novembro e dezembro ainda estão superando os dados do ano passado. Porém, em julho, as vendas já caíram. O consumidor está em compasso de espera para ver o que acontece com o câmbio. Com a alta do dólar, as pessoas ficam com medo porque não sabem quanto vão gastar em outro país”, comentou Acram.

Os preços se mantêm os mesmo do ano passado na empresa. “Há determinados voos estão até mais baratos do que no ano passado. As pessoas estão adaptando o orçamento porque não podem pagar o mesmo que pagavam antes. Então, estamos mudando alguns tipos de serviços e dando uma achatada no lucro para poder vender mais”, finalizou.

Em julho, o destino mais procurado é os Estados unidos, principalmente. As viagens para Disney saem, em média, por U$ 3 mil. Em setembro, o Caribe é a melhor opção. Já Las Vegas, nos Estados Unidos, é o mais procurado em novembro. Todos os preços são para pacote completo com transporte, alimentação e estadia, dividido por dez vezes.

Outra empresa de turismo em Manaus, a Paradise Turismo, também sentiu o feito negativo do dólar nas vendas. De acordo com a proprietária, Cláudia Mendonça, os números também estavam superando o ano passado até meados de abril, mas declinou cerca de 30% depois que o dólar começou a subir.

Leia mais:

Por três meses seguidos vendas no comercio crescem no Amazonas

Intolerância religiosa: escolhas individuais ainda são vítimas de crítica e preconceito

Saiba como ter uma vida financeira saudável