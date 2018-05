Cesta básica de Manaus registra o quarto maior aumento do país

Manaus - Novamente a capital do Amazonas registrou alta no preço da cesta básica. Conforme o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas (Dieese), puxada pela subida de 12,9% no valor da banana em abril, Manaus teve a quarta cesta mais cara do período, no Brasil.

O custo do aumento da cesta básica, que fechou em 0,66%, resultou em uma média de R$ 360,65 no quadrimestre deste ano. Em março, o preço da cesta básica chegou a R$ 358,28. Apesar da alta seguida, no período de um ano, a queda é de 3,56%, já que em abril do ano passado, a cesta básica custava R$ 373,98.

Com o aumento do valor da cesta, Manaus passou a ocupar a 14ª colocação no ranking das cestas mais caras, dentre as 20 capitais onde a pesquisa do Dieese foi realizada. A cesta mais cara foi registrada no Rio de Janeiro (R$ 440,06), seguida por São Paulo (R$ 434,80), Porto Alegre (R$ 430,29) e Florianópolis (R$ 426,73), enquanto os menores valores foram encontrados em Salvador (R$ 325,42) e Recife (R$ 333,11).

O aumento da cesta básica manauense foi sentido no bolso pelo logístico Jefferson Barroso, 24. Ele disse que apesar de comprar, praticamente, os mesmos itens, mês a mês, percebeu a grande diferença no mês de abril. “Meu supermercado sempre fica em torno de R$ 550. Lembro que em março, gastei R$ 560, já em abril, ficou em R$ 583. É um aumento, que, relativamente dá para suprir, mas se continuar dessa maneira, em um ano teremos um valor ainda maior, o que nos preocupa cada vez mais”, previu.

Ainda em Manaus, além da banana, o aumento foi registrado também no preço da farinha (4,32%), do açúcar (3,74%), do pão (1,24%) e do feijão (0,19%). Por vezes taxado como o vilão, por conta da redução da área plantada e das chuvas, o tomate foi o produto que apresentou a maior queda no mês, sendo de 4,17%, porém no quadrimestre o item registrou a maior taxa acumulada do país, 9,54%.

Situação nacional

Na contramão do aumento registrado em Manaus, a cesta básica diminui em 16 capitais no mês de abril, segundo dados da pesquisa. As maiores quedas ocorreram em João Pessoa (4,02%), Recife (2,73%) e Fortaleza (2,58%).

Nos quatro primeiros meses de 2018, todas as capitais mostraram elevação acumulada, com variações entre 0,29%, em Recife, e 6,39%, em Vitória. Entre março e abril de 2018, caíram os preços do açúcar, tomate e óleo de soja, enquanto os preços do leite integral e do arroz mostraram tendência de alta na maior parte das cidades.

Situação alarmante

O aumento no valor das cestas básicas foi divulgado um mês após o Dieese informar que a taxa de desemprego em algumas regiões do país também havia aumentado, como nas regiões metropolitanas de São Paulo de 16,4% para 16,9%; em Salvador, de 25,5% para 25,7%; em Porto Alegre, de 11,7% para 11,8%; e no Distrito Federal, de 18,2% para 18,9%, em relação ao mês anterior, fevereiro. Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada no mês de março.

Na comparação com março do ano passado, a taxa de desemprego aumentou nas regiões metropolitanas de Salvador (BA), de 23,9% para 25,7%, e em Porto Alegre (RS), de 10,8% para 11,8%. Já no DF e em SP, houve queda na taxa, passando de 20,7% para 18,9% e de 18,5% para 16,9%, respectivamente.

