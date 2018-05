Ambev investiu R$ 130 milhões no Amazonas nos últimos 5 anos

O portfólio produzido em Manaus inclui toda a linha Guaraná Antarctica e as marcas Skol, Brahma, Antarctica e Original. | Foto: Divulgação

Manaus - Nos últimos 5 anos, a Cervejaria Ambev investiu R$ 130 milhões no Amazonas em suas operações nas unidades de Manaus, que produz refrigerantes e cervejas, e Maués, de onde sai o extrato de guaraná.



Só no ano passado, a cervejaria gerou R$ 180 milhões em impostos, considerando somente Imposto Estadual Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

As unidades da Ambev no Amazonas empregam, diretamente, cerca de 870 funcionários. Em empregos indiretos, são mais de 43 mil postos de trabalho no Estado – isso porque, de acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para cada emprego direto gerado em uma cervejaria, outros 50 são criados na cadeia produtiva.

O portfólio produzido em Manaus inclui toda a linha Guaraná Antarctica e as marcas Skol, Brahma, Antarctica e Original.

As unidades da Ambev no Amazonas também se destacam pelas iniciativas de sustentabilidade. Na unidade de Manaus, por exemplo, 100% dos subprodutos gerados na fabricação de cervejas e refrigerantes são reaproveitados, diminuindo o impacto no meio ambiente.

Sustentabilidade

Entre 2013 e 2017, a Cervejaria Ambev investiu R$ 1 bilhão para atingir as metas ambientais. Com o valor, conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o consumo de água e de matérias-primas e, ainda, adquiriu refrigeradores de modelos ecológicos, que garantem uma economia de até 30% de energia na comparação com os tradicionais.

