Pão pode ficar mais caro em Manaus por conta da alta do dólar

Manaus - A escassez de trigo de origem argentina e alta do dólar pode encarecer o preço do pão e outros produtos em Manaus nas próximas semanas. O atual cenário apontado pelas panificadoras na capital é de total alerta nesses dois indicadores. Nos últimos doze meses por exemplo, o pão francês já ficou 3,68% mais caro na capital.

De acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas (Sindipan-AM) os argentinos são os principais fornecedores de grão para o Brasil, correspondendo a 80% da compra, daí a grande importância desse fornecedor. Em segundo lugar vem o dólar que nesta quinta-feira está custando R$ 3,58, uma das maiores altas nos últimos dois anos.

No último levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-AM) divulgado na quinta-feira (10), o pão francês, que é levado em conta na pesquisa, foi vendido ao preço médio de R$ 8,17 em abril, um aumento quase imperceptível de 0,12 pontos percentuais, em relação a março. Mas quando se compara com o mesmo período do ano passado o pão francês já acumula uma alta de 3,68%.

O presidente em exercício do Sindipan-AM, Carlos Alberto Azevedo, disse que até o momento não existe previsão para aumento linear das principais padarias formais do setor, mas tem empresas que ao analisar custos e sentir necessidade pode ser que aumentem. “No geral o setor, principalmente o sindicato continuam acompanhando as cotações do dólar e do trigo importado da Argentina que está escasso e de onde Brasil mais importa”, enfatizou.

“O Mercado hoje de panificação é de preços e concorrência livres, então as empresas reajustam de acordo com seus custos de produção. Não conheço nenhuma informação ainda de reajuste, mas hoje nossa principal matéria prima é o trigo, caso se mantenha essas anomalias haverá mudança”, reforçou Azevedo.

O empresário Rodrigo Souza, explicou que é um risco subir demais os preços. | Foto: Marcio Melo

As empresas formais acabam optando por não realizar todos os reajustes e congelar os preços como é caso da padaria e confeitaria Nego Bom, localizada na avenida Leonardo Malcher, no Centro. Um dos proprietários Rodrigo Souza, explicou que é um risco subir demais os preços. “Como a gente trabalha formalmente e precisa ter um preço mais elevado do que as informais, se passar toda reajuste a gente acaba perdendo mercado”.

Mesmo com aumento do trigo de R$ 3 a R$ 4 na saca de 50 quilos, a empresa deve segurar o valor do pão que agora está custando R$ 11,96, tanto o popular pão ‘francês’, como o pão ‘caseiro’. Mesmo que os pães comuns possam ser poupados por mais tempo de um reajuste, outros itens das panificadoras e confeitarias que também precisam de trigo podem não ter a mesma sorte, como é o caso dos pães mais sofisticados e especiais.

Orlando de Souza proprietário da panificadora e confeitaria Barcelona, localizada na rua Santo Antônio do bairro Coroado, disse que no seu próximo pedido o trigo já deverá ter reajuste de R$ 102 para R$ 110. “Já tem rumores de aumento, mas vamos sentar ainda no sindicato para discutir o reajuste”, comenta.

A panificadora Barcelona vende o pão ao preço de R$ 6, mesmo assim as vendas seguem estáveis, não caíram, mas também não tiveram crescimento ainda este ano. “Está muito complicado o mercado. Do jeito que as vendas estão ruins ainda ter esse reajuste de matéria prima, prejudica demais as vendas, porque é preciso subir o preço. Mas por enquanto vamos aguardar”, finalizou.

Mas os primeiros aumentos já começaram a acontecer nos grandes moinhos distribuidores de trigo em Manaus. A saca de 50 quilos que estava custando R$ 103, nesta quinta-feira (10) aumentou para R$ 106 e daqui para próxima semana já deve custar R$ 110, um crescimento aproximado de 7%, com grande influencia da moeda americana.

De acordo com o sindicato, o preço médio dos associados pode variar entre R$ 4,90, R$ 5,99 e pode chegar a R$ 11 até R$ 14,90 o preço do quilo que foi o valor mais caro já encontrado no último levantamento feito pelo Sindipan-AM. É possível encontrar valores bem baixos, como padarias informais e supermercados, mas porque custos são menores.

