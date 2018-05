Dia das Mães: Procom realiza operação e notifica estabelecimentos

Manaus - A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou na tarde desta nesta sexta-feira (11), no Shopping Grande Circular, Zona Leste de Manaus, o resultado da Operação de Dia das Mães, onde mais de 200 estabelecimentos foram fiscalizados pelo órgão, no período que antecede ao dia dedicado às mães, de intenso consumo nos estabelecimentos comerciais.



De acordo com o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, os fiscais verificaram itens como fixação visível dos preços, política de trocas, produtos expostos e clareza nas formas de pagamento. "A fiscalização é focada em lojas de roupas, calçados, maquiagem, perfumarias, bijuterias, etc. Outro ponto que foi verificado foi a obrigatoriedade de manter o exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos"



Mais de 200 estabelecimentos foram vistoriados pelo órgão de defesa. | Foto: Divulgação/Procon

Rodrigo Guedes explicou que as vendas aumentam muito nessa época e que por isso é importante a realização de uma força tarefa. “Percorremos as lojas que mais vendem no período para garantir que estão seguindo a legislação. Orientamos aos consumidores que sempre exijam a nota fiscal no ato da compra, para que possam garantir seus direitos, caso haja problemas futuros”.

Consumidor

Para o professor de artes marciais, André Soares, 43 anos, a fiscalização do órgão é importante e garante segurança nas transações comerciais. " A população precisa disso. Às vezes o cliente não tem muita noção dos seus direitos ao adquirir um produto. Não sabe onde recorrer, por isso acredito que a atuação do Procon é essencial", disse.

Cuidados



De acordo com Rodrigo Guedes, a intenção da "Operação de Da das Mães" é apenas de fiscalizar e orientar os estabelecimentos | Foto: Divulgação/Procon

A questão da troca de presentes recebidos ainda é uma das questões que incomodam o consumidor. "Dia das Mães é um momento que as pessoas presenteiam muito. A grande maioria vem comprar os presentes sem a presença da mãe. Se a mãe não ficar satisfeita, tenta fazer a troca e aí surgem muitos transtornos", comentou Rodrigo Guedes, alertando que o consumidor precisa estar documentado.

Um exemplo desse tipo de ocorrência aconteceu com o taxista, Eduardo Alexandre, 40 anos. Ele conta que comprou uma aparelho de televisão para presentear à esposa. Quando ela abriu a caixa, constatou que o produto estava riscado. "Ela tentou troca o televisor na loja, mas o gerente disse que não poderia fazer nada e que era para ela procurar a assistência técnica. Ela disse que não iria levar a televisão para a assistência, pois estava dentro do prazo de troca. Então fica essa questão dos aborrecimentos que o cliente teve que passar para poderem trocar o produto", lembra.

Exposição dos preço

Segundo o órgão de Defesa do Consumidor, muitos estabelecimentos ainda insistem e não atentar para pequenos detalhes, como por exemplo, expor a política de troca aos clientes. | Foto: Divulgação/PROCON

Os fiscais encontraram estabelecimentos em que haviam preços desatualizados. Houve casos que alguns produtos estavam sem preços ou que estavam com o preço numa tabela, porém com preço diferente do exposto.

Nota Fiscal

O órgão orienta ainda que os clientes devem exigem, na hora da compra, que o estabelecimento lhe dê a nota fiscal. "Há casos em que as pessoas compram um produto e esse objeto está avariado. Sem a nota fiscal, não consegue efetuar a troca porque não existe um documento fiscal", lembra o coordenador.

Onde denunciar

Para qualquer tipo de denúncia, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Municipal pelo telefone 0800 092 0111 ou WhatsApp 98844-5595.

O órgão fica localizado na rua Afonso Pena, 38, no bairro Praça 14 de Janeiro, com atendimento das 8h às 17h.

