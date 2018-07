Ex-funcionários de empresa em Manaus protestam por indenizações

Manaus- Cerca de 20 pessoas protestaram na manhã desta quarta-feira (18), em frente a empresa FG Refeições, situada na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. Eles relatam que mais de 300 funcionários foram demitidos e, mesmo com acordo na Justiça, não receberam os direitos trabalhistas.

“Fui demitida em maio e até agora estou esperando para receber meus direitos”, relatou Maria Nicilene Silva da Mata, 46, que trabalhava na cozinha da empresa, que é especializada em fornecer alimentação, principalmente, para fábricas do Distrito Industrial de Manaus.

Além de não pagar as indenizações, os manifestantes também acusam a empresa de não repassar os descontos do FGTS e INSS, descontados em folha. E afirmam que a empresa não cumpriu os acordos feitos na Justiça do Trabalho que definia o pagamento parcelado.

Direitos trabalhistas não foram pagos

A cozinheira Lenita de Melo da Costa, 58, disse que trabalhou na FG Refeições por 18 anos, mas só recebeu o pagamento referente a dez anos de FGTS, sem os 40% de multa rescisória, pagas ao trabalhador em caso de demissão, além da falta de repasse de duas parcelas da rescisão.

“Eu ainda não estou trabalhando, só fazendo uns trabalhos avulsos, mas estou precisando receber o valor que eles me devem”, concluiu.

A reportagem tentou conversar com um responsável da FG Refeições, na sede da empresa situada no local da manifestação, mas foi informada por funcionários que não havia ninguém que pudesse passar informações sobre o caso.



