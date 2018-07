Palestrante Altemir Farinhas traz palestra a Manaus sobre finanças

O palestrante Altemir Farinhas Altemir Farinhas é palestrante, empresário e administrador | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 26 de julho, o administrador, empresário e palestrante Altemir Farinhas fará palestra em Manaus sobre “Equilíbrio Financeiro”. Como tema do 191º Encontro com Notáveis, o evento será realizado no Studio Cinco Centro de Convenções, Zona Sul de Manaus, a partir de 19h, com coordenação do Centro da Indústria do Estado do Amazonas.



“O público de Manaus é participativo, animado, e com isso o evento tende a ser um sucesso. A palestra é envolvente, eu conto algumas histórias e com bom humor trabalho essa questão financeira”, comenta o curitibano.

Saúde comprometida



“A falta de educação financeira gera prejuízos para as empresas, entre os maiores problemas estão: perda de produtividade, alteração negativa no clima organizacional e prejuízos financeiros como queda nas vendas, quebra de equipamentos, perda de clientes e até pequenos desvios”, diz o palestrante.

Quem é Altemir Farinhas

Altemir Farinhas é palestrante, empresário e administrador com especialização em Finanças e Engenharia Econômica e MBA de Responsabilidade Social Corporativa. É especialista em finanças pessoais e comportamentais com mais de 15 anos de experiência, autor dos livros “CURA! Há Solução Para Sua Vida Financeira”, “Dinheiro? Pra que Dinheiro?” e “Momentos de Sabedoria Financeira.” Consultor responsável pelos melhores programas internos de Educação Financeira de grandes empresas nacionais. Colunista e colaborador em diversos meios de comunicação, voluntário em programas de Responsabilidade Social. Vice-Presidente Financeiro da ABRH-PR no período de 2010 a 2015. É sócio e diretor da empresa Equilíbrio Financeiro Finanças Pessoais.

In Company



Contribuindo para elevar o equilíbrio financeiro das organizações, Altemir ministrará em Manaus outras palestras, referentes ao assunto, adaptadas conforme as necessidades das empresas.

Evento

Data: 26 de Julho

Horário:18h30

Local: Studio 5

Investimentos: R$90

Informações: 3627-3800 (CIEAM)

(41) 98422-2211 (Whatsaap p/ infs)

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus está entre as cidades com maior número de devedores

Empresas podem deixar Manaus até dezembro e desemprego assusta