Confira seis dicas para economizar o gás de cozinha

Manaus - Com o aumento no preço de muitos produtos essenciais, o consumidor deve se reinventar para poupar "o bolso". Com o anúncio da Petrobrás sobre o aumento no preço do gás de cozinha para 4,4%, no início de julho (04), o botijão de 13 quilos passou a custar R$23,10 na refinaria (sem tributação).



Adotar alguns hábitos simples pode fazer a diferença na hora de economizar o gás. Pesquisar bastante sobre o preço do botijão nas distribuidoras é o primeiro passo para economizar mais.

Confira algumas dicas simples para diminuir o consumo do gás de cozinha:

1 – Preste atenção na cor das chamas!

Se as chamas estiverem amareladas ou alaranjadas, é sinal que os bocais não estão funcionando devidamente, o que significa maior gasto de gás. O ideal é que a chama seja azul.

2 – Use a tampa da panela

O preparo de pratos como macarrão, por exemplo, permite que o cozimento seja feito com o fogo desligado ao usar a tampa. Para isso, basta deixar a água ferver, adicionar a massa, desligar o fogo e tampar.

3 - Forno fechado e cheio

Abrir e fechar a porta do forno muitas vezes é a receita para o desperdício de gás. Tente observar os alimentos utilizando a luz interna e, sempre que possível, asse mais de um alimento ao mesmo tempo.

4 - Janelas fechadas na cozinha

Correntes de ar diminuem a potência das chamas e, assim, aumentam o tempo necessário de cozimento. Por isso, na hora de cozinhar, feche portas e janelas.

5 - Use a panela de pressão

Se a receita permitir, não se acanhe e faça uso da panela de pressão. Além de mais econômica, ela acelera o cozimento e potencializa o tempero dos alimentos.

6 - Corte em pedaços menores

Alimentos cortados em partes pequenas cozinham mais rápido, fazendo com que o gás seja menos utilizado.

