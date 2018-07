Especialista em finanças pessoais ministra palestra gratuita em Manaus

Palestra ocorre neste sábado (28) | Foto: Divulgação

Manaus - Com larga experiência na área financeira, a administradora e coaching Ellen Lindoso ministra neste sábado (28) palestra gratuita com o tema "Dinheiro é uma questão de escolha", que vai abordar desde o planejamento das finanças domésticas até questões emocionais que envolvem a administração de recursos para empreendedorismo ou mesmo para projetos pessoais, como uma viagem, graduação, casamento ou qualquer outro sonho que se tenha em mente.

A palestra é uma ação do projeto Carreiras e Profissões, do Centro de Ensino Técnico (Centec), e acontece a partir das 9h da manhã na sede da instituição, localizada na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo.

Para participar basta acessar o link e fazer a sua inscrição solidária, comprometendo-se a levar, no dia do evento, um quilo de alimento não perecível. Todos os donativos serão entregues a uma instituição de caridade.

Conforme Ellen Lindoso, não há limites de idades, nem área específica para participar da palestra, pois o assunto pode ajudar desde jovens que estão em busca de uma oportunidade de formação ou vaga no mercado de trabalho até pais e mães de família que queiram controlar de forma eficaz o orçamento da casa para melhorar sua qualidade de vida.

A palestra também é voltada para profissionais recém desempregados que buscam saber como investir os recurso oriundos de indenizações ou de qualquer outra fonte de renda.

“Ter dinheiro é realmente uma questão de escolha, mas para isso você precisar estar bem equilibrado emocionalmente, ter consciência das suas possibilidades e limitações. Caso contrário não saberá nem como ganhar nem como rentabilizar o que tem, pois o emocional e a consciência são o primeiro passo para a mudança de atitude em relação à organização das suas finanças”, comenta a palestrante que trabalha na área desde os 16 anos.

Com mais de 20 anos de vivência no campo financeiro, Ellen Lindoso começou a notabilizar seu trabalho em treinamentos em 2015, quando ganhou programa The Boat Challenge, da Coca-Cola, com a Startup EduMoney, na qual desenvolveu o curso de educação financeira chamado ‘EduMoney para Elas’, que atualmente é um programa de mentoria voltado para mulheres.

“Nesse projeto, eu trabalho muito a questão das crenças limitantes, das compras por impulso e muitas outras questões que esbarram na questão emocional e comportamental que leva as pessoas a se descontrolarem financeiramente”, explica.

Já a coordenadora pedagógica do Centec, Nathalia Flores, lembra que as os interessados em participar do treinamento com a especialista em finanças devem se apressar, pois as vagas são limitadas. “Temos oportunidades para até 60 pessoas”, frisa.

Mais informações podem ser adquiridas por meio dos telefones 99223-1580/3249-6078, ou na própria sede ou na própria sede do Centec, instituição especializada no ensino profissional que tem como missão formar pessoas com alta competência técnica e humana para atender as demandas do mercado de trabalho local.

*Com informações da assessoria

