Banco Itaú abre 150 vagas para trainee com salário de até R$ 6,4 mil

O banco Itaú está com 150 vagas abertas para trainees em diversas áreas. As inscrições, que vão até o dia 03 de setembro, podem realizadas através do site da empresa e o salário médio dos selecionados será de R$ 6,4 mil mais benefícios.

Os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019 em qualquer área, ter inglês avançado e possuir disponibilidade para residir em São Paulo a partir de janeiro de 2019.

Os selecionados irão atuar no Itaú e para o Itaú BBA, braço de investimentos do banco em um regime de 08h, das 09 às 18h.

Aqueles que forem selecionados e morarem a mais de 130 km de distância da capital paulista terão direito a 30 dias de hospedagem paga pelo Itaú.

O processo seletivo será divido em quatro etapas: provas de raciocínio lógico e língua inglesa, gravação de um vídeo, entrevista e solução com um dos gestores por skype e entrevista presencial com executivos.

O programa tem duração de 12 a 13 meses e aqueles que tiverem um bom desempenho serão convidados para participar do "Programa de Carreira Acelerada" que prepara os funcionários do banco para assumir cargos de gestão.

