Dia dos Pais reflete recuperação do poder de compra dos manauaras

Dia dos pais | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Daqui a três semanas é o Dia dos Pais e ainda tem muitos filhos em dúvida na escolha do presente. A equipe da TV Em Tempo foi atrás de opções para todos os gostos. Os presentes mais tradicionais são roupas, calçados e os smartphones.

O gasto médio nas compras é de 90 R$, segundo a Federação do Comércio do Estado. O valor é pequeno, mas reflete a recuperação gradativa do poder de compra do Manauara

O assessor econômico da Fecomércio, José Fernando Pereira, confirmou que haverá uma variação positiva do desempenho do comércio acima de 4% a 5% em relação a 2018.

Os filhos ficam em dúvida na hora de comprar o presente | Foto: Ione Moreno

Dicas

Os filhos podem presentear os papais com algo diferente. Que tal uma limpeza de pele ou um tratamento estético facial completo? Em uma clínica, no parque dez, com R$ 80, isso é possível.

Para os filhos com mais dinheiro, um bom presente pode ser um carro novo. Em uma concessionária na Avenida Constantino Nery há promoções. Mas quem preferir ficar no tradicional, tem celulares a partir de R$ 900 ou roupas a menos de 100 R$. Agora é só escolher o que dar para o papai.

