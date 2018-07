Eletrobras Distribuição Amazonas já com data para ser privatizada

Os sindicatos de Urbanitários são contrários a privatização das distribuidoras por conta dos riscos de demissão da mão-de-obra. | Foto: Chico Batata

Manaus - Com o leilão da Eletrobras Distribuição Amazonas marcada para o próximo dia 30 de agosto, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas (STIU-AM) se mobiliza para, no próximo dia 6 de agosto, ir à Brasília iniciar as ações contra a privatização da companhia.



A data de 30 de agosto foi marcada após a empresa Equatorial Energia S.A vencer nesta quinta-feira (26), o leilão da na B3, em São Paulo, da Eletrobras Campanhia Energética do Piauí.

De acordo com o vice-presidente dos urbanitários, Joseilton Albuquerque, os representantes dos trabalhadores das distribuidoras da Eletrobras das regiões Norte e Nordeste, marcaram para o dia 6, por se tratar de uma data em que marca o retorno do recesso parlamentar no Congresso Nacional. “Vamos buscar dialogar com os congressistas e trabalhar estratégias para acabar com essa onda de privatizações das companhias de geração de energia no Brasil, o que prejudica os trabalhadores”, disse.

Os sindicatos de Urbanitários são contrários a privatização das distribuidoras por conta dos riscos de demissão da mão-de-obra.

O total de 227 desligamentos chegou a ser anunciado pela Eletrobras Amazonas Distribuição, contudo, o movimento patronal foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que está sendo data para julgamento.

A União precisa privatizar ou liquidar essas empresas até 31 de julho. Conforme os trabalhadores das fornecedoras de energia, a privatização coloca em risco a prestação de serviços na Amazônia e no Nordeste.

Ainda segundo Joseilton, os custos de manutenção da rede elétrica na Amazônia são elevados e, um controlador privado pode reduzir a prestação de serviços.

A tentativa dos trabalhadores de impedir as privatizações das companhias dos Estados já começa enfraquecida, uma vez que a Equatorial Energia venceu na manhã de ontem (26) o primeiro leilão da Cepisa, no Estado do Piauí, com lance único.

Com o resultado, a empresa vencedora promete aos consumidores piauienses uma redução de 8,52% na tarifa de energia após a assinatura do novo contrato de concessão.

De acordo com as regras do leilão, seria declarada vencedora a empresa que oferecesse o maior desconto sobre a tarifa de energia fixada pela Aneel para a Cepisa, combinado com o maior valor na outorga da concessão de 30 anos para explorar o serviço e o compromisso de realizar novos investimentos na distribuidora piauiense.

A Equatorial Energia ofertou 100% de deságio - abrindo mão do reajuste tarifário - e pagará R$ 95 milhões ao Tesouro Nacional pela outorga, além de fazer um aporte inicial de capital de R$ 720 milhões, que pode alcançar R$ 1 bilhão.

O impacto esperado na qualidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica à população do Piauí deve ocorrer a partir de 31 outubro, data da transferência de controle da Cepisa para a Equatorial Energia. Com a assinatura do novo contrato de concessão, a Aneel estima que a tarifa seja reduzida dentro de 45 dias.

A nova empresa também assume as obrigações decorrentes dos empréstimos destinados a custeio ou investimento oriundos da Reserva Global de Reversão (RGR) e realizados pela Eletrobras durante o período de prestação do serviço em nome da União.

Essa é a primeira das seis distribuidoras da Eletrobras a passar por um processo inédito de mudança de controle acionário e concessão de novo prazo de outorga.

O leilão de outras quatro distribuidoras da Eletrobras (Roraima, Acre, Rondônia e Amazonas) está previsto para 30 de agosto de 2018.

O processo faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), criado pelo Governo Federal para reforçar a coordenação das políticas de investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado.

O BNDES é o responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia e com apoio da diretoria de Distribuição da Eletrobras.

O modelo de desestatização das distribuidoras foi desenvolvido pelo Consórcio Mais Energia B (PwC, Siglasul e Loeser e Portela Advogados Associados), sob a liderança do BNDES, com uma segunda avaliação financeira a cargo da Ceres Inteligência Financeira.

