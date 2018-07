Cidade de Barreirinha sofre com desabastecimento de gás de cozinha

Cidade de Barreirinha, no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus -Após dois meses do fim da greve dos caminhoneiros, ainda é possível ver o reflexo do impacto causado pela manifestação que deixou de abastecer com itens essenciais muitas cidades do país. O município de Barreirinha, distante 331 quilômetros da capital é um deles, a cidade sofre com a falta de gás de cozinha.

Moradores e comerciantes reclamam da falta do produto que chega na cidade uma vez no mês e sempre com valores mais altos que o normal.

Para o empresário Frank Brandão, 52, a situação está complicada uma vez que sem gás de cozinha ninguém consegue fazer comida e muitos estabelecimentos que trabalham com alimentos não conseguem produzir, ele conta que, deixou de vender o produto por conta da dificuldade em comprar e do aumento no valor do botijão.

“Vendia gás, mas quando percebi que o valor tinha aumentado mais que em outros lugares decidi parar. Além disso deixei de jantar com a minha família pois o restaurante estava sem gás, pelo que soube eles passaram mais de duas semanas sem conseguir receber o produto e só agora parece que tudo está normalizando”, disse.

A proprietária do restaurante, Lorena Dias, confirmou o episódio e disse que por algumas semanas o movimento no estabelecimento foi prejudicado pela falta do item essencial para produzir as comidas. Dias contou que, é complicado trabalhar tendo que regrar o consumo de gás de cozinha e mais ainda por conta do preço acima do normal.

Cidade sofre com desabastecimento de gás de cozinha | Foto: Arthur Castro

“Como trabalho com comida a falta do gás afeta diretamente no meu negócio. Durante o período que a cidade ficou sem gás, a gente teve que emprestar de vizinhos e trazer o botijão de casa para conseguir atender os pedidos dos clientes, infelizmente a gente não tem outra opção a não ser esperar pela chegada do gás na cidade, e quando ele chega somos obrigados a comprar para conseguir ganhar o nosso sustento”, ressaltou.



Abastecimento pelo Pará

De acordo com o presidente da Federação das Empresas Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo do Amazonas (Fegas-AM), Fernando Feitoza, Barreirinha foi o único município com problemas uma vez que o abastecimento é feito por distribuidoras de Santarém, ele contou que os municípios mais distantes sofrem com essa dificuldade e é sim possível que essa situação seja ainda resultado da greve de maio.

“Mesmo depois de um tempo do fim da greve dos caminhoneiros ainda existem cidades que não recuperaram 100% o abastecimento por conta da logística, acredito que esse seja o motivo de o município sofrer com a falta do gás”, declarou.

Amazonas

O presidente da Fegas – AM, ressaltou que não existe mais nenhum município do Amazonas que esteja com o mesmo problema, uma vez que todos são abastecidos por Manaus.

“Não temos conhecimento na falta ou em problemas no abastecimentos de outros lugares, apesar de alguns serem mais distantes a distribuição é feita por Manaus, que já normalizou os serviços”, concluiu.

Leia mais:

História de Barreirinha: princesinha do Andirá completa 137 anos

Projeto avalia aprendizagem em escolas públicas de Barreirinha