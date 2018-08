Ar condicionado, eletroportáteis e celulares em alta na Zona Franca

Manaus - Enquanto um lado da indústria amazonense prevê decadência devido a guerra fiscal e os ataques contra a Zona Franca de Manaus (ZFM), empresas dos segmentos de celulares, ar condicionado e eletroportáteis de cuidados pessoais que entram no segundo semestre com planos de expansão.

Foi o que afirmaram executivos de grandes marcas com plantas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), durante a Eletrolar Show 2018, realizada em São Paulo, a maior feira da América Latina de lançamentos do segundo semestre da indústria para o varejo.

De acordo com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge Junior, os setores de eletroeletrônicos e eletroportáteis, que iniciaram o ano com uma perspectiva de alta de até 15%, neste ano, agora no segundo semestre já reavaliam o indicador de crescimento com viés negativo, por conta da greve dos caminhoneiros, no mês de maio, que afetou praticamente o faturamento de um mês inteiro do setor no Brasil.

Na contramão desse viés negativo que vive a indústria do Amazonas como tem apontado os representantes locais, a chinesa Gree, especializada em produção de ar condicionado, que está desde 2001 no Brasil, anuncia para 2019 a inauguração de uma nova planta no PIM.

O diretor executivo da companhia, Ronald Wang, explica que a atual fábrica ficou pequena para o volume de produção e será desativa. Ele afirma que a nova servirá para a inclusão de novas linhas de montagens, laboratórios com tecnologias inovadoras. Oportunidade de geração de novas vagas de trabalho formal.

De acordo com Wang, a proposta de ampliação da fábrica e a contratação de mão de obra para ela foram aprovadas no Conselho de Administração da Suframa (CAS) e no Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). “A Gree tem uma responsabilidade de mostrar a outras empresas chinesas de que vale a pena fazer investimentos no Brasil”, diz.

Uma das primeiras marcas chinesas a instalar planta fabril no PIM, a Gree, comemora resultados positivos de crescimento durante os anos de crise. De acordo com o diretor executivo, registrou crescimento de 60% no seu faturamento de 2017 no comparativo com 2016 e de janeiro a junho de 2018, o faturamento cresceu quase 70% em relação ao mesmo período do ano passado. A previsão é fechar o ano com um crescimento de 50%.

Mundialmente, a Gree é uma marca chinesa que produz uma diversidade de produtos no segmento de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Com os indicadores positivos que tem conquistado ao longo dos anos no Brasil na sua linha de ar condicionado, Wang informa que a empresa estuda para 2019 instalar linhas de produção de eletrônicos. O Polo Industrial de Manaus está entre os cenários contados pela chinesa para essas novas linhas.

“O ar condicionado foi o primeiro passo da entrada da Gree no Brasil. Agora nós vamos buscar trazer outras linhas de produção. No segundo passo nós vamos buscar trazer mais linhas de produção de eletroeletrônicos para o Brasil. A Gree tem a responsabilidade de trazer produtos com tecnologia melhor”, afirma o diretor executivo da companhia.

A Positivo em Manaus, atualmente a empresa fabrica computadores, tablets, telefones celulares entre outros | Foto: Emerson Quaresma

No segmento da produção de celulares, computadores e tablets, a Positivo Tecnologia que está no Brasil há 20 anos e em Manaus, há três anos, também trabalha com a tendência de ampliar as suas linhas de produção ao invés de retrair, segundo o diretor de negócios de mobilidade da empresa, Cristiano Freitas.

“O nosso objetivo é sempre crescer. Fomos muito bem acolhidos em Manaus e o ambiente no polo industrial é propício para o desenvolvimento de fabricação de telefones e computadores, que foi com o que começamos”, observa.

Na planta fabril da Positivo em Manaus, atualmente a empresa fabrica computadores, tablets, telefones celulares, placas de computadores, baterias, componentes e máquinas de pagamento.

No seu guarda-chuva de negócios, a Positivo sustenta a produção das marcas Positivo, Quantum e Vaio. Mais recentemente a empresa passou a contar com a parceria com a americana Anker, especializada em tecnologia de carregamento.

Agora, segundo Freitas, a Positivo Tecnologia vai trazer para o Brasil os produtos da chinesa Huawei, considerada a terceira maior fabricante de celulares de linha premium do mundo.

No primeiro momento, o executivo diz que a Positivo vai ajudar a vender os produtos da chinesa em solo brasileiro. Mas, em breve deve passar a discutir as possibilidades de fabricar os produtos no Brasil, quem sabe até mesmo em Manaus.

Já com linhas de celulares da marca Positivo e da Quantum, os smartphones da Huawei chegarão para cobrir uma lacuna do portfólio da Positivo Tecnologia, que era uma linha premium. Atualmente, conforme Freitas, os celulares Positivos chegam até R$ 649, enquanto os da Quantum até R$ 1,5 mil - com exceção do Quantum V, que é um celular de projeção e por isso ele custa até R$ 2 mil. Já a linha Huawei entrará com produtos acima desses valores.

“Porque tem demanda para produtos premium no Brasil. A Apple tem hoje 5% do mercado brasileiro. Por isso o plano já é entrar com Huawei ainda neste ano”, diz o executivo.

Expansão de fábrica de cuidados pessoais

Especializada em eletroportáteis de cuidados pessoais, a Gama Italy que hoje produz no parque fabril de Manaus as linhas de secadores e pranchas de alisamento capilar, agora estuda trazer a linha de montagem de escovas rotativas, para segundo semestre de 2019.

“Constantemente trabalhamos para trazer novas linhas de montagem para a fábrica de Manaus. Hoje nós estudamos instalar uma nova linha grande. Estamos avaliando a parte fiscal e as aprovações de governo”, afirma o diretor comercial e marketing, Pablo Abeleira.

Ignorar a crise agravada pela greve dos caminhoneiros é algo que a empresa não pode ignorar, avalia o executivo. “Mas, nós estamos num mercado que sofre menos com a crise. Nós estamos vindo numa mudança muito grande de portfólio, com tecnologias novas. A Gama, nos últimos cinco anos a empresa dobrou de tamanho. Nos últimos 8 anos ela triplicou de tamanho. Não é que não sofremos com a crise, mas nós continuamos crescendo apesar dela, sempre trazendo novidades”, afirma.

Pablo Abeleira explica, como se trata de uma marca focada no mercado profissional, a Gama Italy, mesmo num momento de crise ela consegue crescer porque a mulher, por exemplo, que ia a um cabeleireiro quatro vezes por mês, uma vez semana, reduz para duas por mês e quer ter um produto muito bom em casa para fazer o cabelo.

“Então ela compra um secador e um prancha. Muitas pessoas que perderam o emprego formal foram para o informal ser cabeleireiro, por exemplo e aí compraram equipamentos”, diz o executivo.

De acordo com o diretor comercial e marketing, a fábrica da Gama em Manaus produz 50% do que a companhia fatura no Brasil. Hoje com a alta do dólar, ele avalia que vale mais a pena a produção de Manaus do que a importar da China.

“Os produtos importados aumentam 100% à medida em que o dólar aumenta. Como em Manaus nós temos a mão-de-obra aplicada e com o dólar mais caro, vale mais a pena produzir no PIM com os benefícios fiscais, além da facilidade para mudar a planta para produzir um produto que acabou de vender muito mais que o outro. Isso agiliza muito o negócio”, observa.

A Gama trabalha para fechar 2018 com mais de 2 milhões de unidades produzidas em Manaus, segundo o executivo. “Para o ano que vem, a meta é mais de 2,5 milhões, sem contar com a nova linha que queremos montar em 2019. Hoje estamos trabalhando dois turnos na planta de Manaus. Mas, agora entre agosto e setembro nós queremos produzir mais para abrir o terceiro turno em função das demandas da Black Friday e do Natal”, explica.

Novas tecnologias em condicionadores de ar

Expansão da indústria em Manaus com exposições | Foto: Divulgação

Durante a Eletrolar Show 2018, a Gree apresentou para o varejo brasileiro dois lançamentos de condicionadores de ar produzidos em Manaus, cujo comando se dá por meio de um aplicativo de smartphone. O primeiro deles é o modelo Fairy, capaz de operar em alta temperatura com desempenho de 100% e em modo silencioso.

O aparelho possui quatro tipos de ventilação, turbo, funções quente e frio e potência entre 9 mil e 28 mil BTUs. O outro lançamento é o modelo Jade, que conta com tecnologia de autolimpeza, função de degelo e design com recurso de iluminação, composto por 23 pequenos spots no formato de rosas.

A Gree expõe ainda os condicionadores de ar Eco Garden fixo e inverter, ambos com capacidade de 12 mil BTUs; R22, para fixação em janelas, com 10 mil BTUs; a linha Free Match, composta pelos modelos Outdoor (42 mil BTUs), Fan Coil (18 mil BTUs), Cassettee splits; o modelo portátil com gás R290, com 10 mil BTUs; e o modelo Han Bai Yui, que possui diferentes formas de fornecimento de ar no modelo de arrefecimento e aquecimento que proporcionam mais conforto. A tecnologia de autolimpeza assegura uma ótima qualidade do ar; O brilhante design de luzes de estrelas dá à casa um toque artístico.

Também com linha de produção em Manaus, a LG Eletronics do Brasil apresentou na Eletrolar Show 2018 a linha ar-condicionado residencial com a evolução da tecnologia Inverter.

Os novos modelos possuem o Compressor Dual Inverter, que trabalha com muito mais estabilidade e controle da velocidade mais amplo, proporcionando um resfriamento até 40% mais e rápido e até 70% de economia de energia. A nova linha conta com três grandes novidades: o LG Dual Inverter, o LG Dual Inverter Power e o LG DUAL Inverter Artcool.

Dentro do conceito de casa conectada, o modelo LG Dual Inverter Artcool conta com a exclusiva tecnologia SmartThinQ. O modelo possui conectividade Wi-Fi e por meio do aplicativo. O usuário pode controlar a distância o funcionamento do ar condicionado. É possível controlar o gasto de energia, receber notificações de uso e alertas de limpeza dos filtros do produto, por exemplo.

