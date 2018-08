ADS promove curso gratuito de tratamento de peixe

Pensando em possibilitar uma renda extra à população em geral, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realiza, nesta semana, no frigorífico da Betânia, zona Sul da cidade, o 1° curso gratuito de Beneficiamento de Pescado para 80 alunos, entre merendeiras, donas de casa, piscicultores e familiares de pescadores.

Esta é a primeira edição do curso aberta ao público na capital, e está sendo ministrada pelos engenheiros de pesca do sistema da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Aline Souza e Edson Luniere Porto. As aulas serão divididas em duas turmas, sendo cada uma com 20 alunos.

A programação tem carga horária total de 16 horas (cada turma) e os voluntários vão aprender técnicas de como limpar o peixe de forma adequada e retirar espinhas, sem que haja desperdícios desnecessários.

“O objetivo deste curso é incentivar as pessoas que trabalham diretamente com os peixes a fazerem novos produtos com a amabilidade maior”, explica Aline.

A engenheira completa que os participantes também estão tendo aulas de como reaproveitar o peixe de forma criativa, aprendendo a fazer bolinhos, kibes e linguiças da carne do pescado.

Técnicas

A engenheira afirma que qualquer pessoa pode aprender a retirar a espinha do peixe. Essa ação é popularmente conhecida pelos amazonenses como “ticar”. "É bem fácil e todos com atenção podem aprender, ministramos o curso tanto para os produtores e pessoas da área, como também para as donas de casa que querem praticidade ao cozinhar", explicou.

O engenheiro de Pesca e Gerente da Cadeia Produtiva do Pescado da ADS, Tomás Sanches, conta que o curso terá atividades teóricas e práticas.

“Serão quatro horas pela manhã e quatro horas à tarde durante dois dias. Os participantes vão aprender sobre como encontrar as espinhas, além de como trabalhar com o pescado, incluindo manuseio correto de facas, localização de espinhas dorsais (em formato de y) e da cauda. A técnica poderá ser utilizada para todos os tipos de peixe de escamas”, detalha Tomás.

As pessoas que vão participar dessa etapa do curso, estavam na lista de espera. “Devido a demanda de outros cursos que a ADS administra, não foram abertas inscrições. Mas em setembro teremos nova programação”, adianta Aline Souza.

*Com informações da assessoria

