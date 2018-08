‘Manaus está livre de cheque especial’, afirma Arthur em coletiva

Arthur desabafou que em outros casos de prefeituras brasileiras há a apelação para o Tesouro Nacional | Foto: Divulgação/Prefeitura

Manaus - Em entrevista coletiva na quarta-feira (1º), o prefeito Arthur Virgílio Neto lançou o pacote de modernidade e apresentou novas ferramentas de gestão para servidores e contribuintes. O evento ocorreu no auditório da Casa Militar, Zona Oeste da capital.

Arthur afirmou que a administração pública deve ter critérios e metas tão rígidas, ou até mais, quanto as praticadas na iniciativa privada.

“É preciso gerir com responsabilidade, sabendo onde se quer chegar, sem gerúndios e com ações claras e que deem resultados palpáveis. É assim na iniciativa privada, é preciso fazer prosperar. E acredito que Manaus prosperou muito. Não resolvemos tudo, mas fazemos tudo que está ao nosso alcance para torná-la uma cidade respeitada, competitiva e que possa colher bons resultados para o seu povo”, disse.

Leia também: Trecho de ponte na Avenida Brasil é liberado para tráfego de veículos

Pacote de Modernidade

Entre as principais novidades do projeto está a possibilidade de, pela primeira vez, os fornecedores da prefeitura poderem solicitar e acompanhar qualquer processo de pagamento por meio do Sistema Municipal de Pagamento ao Fornecedor (Simpaf).

A plataforma, totalmente on-line, agrega transparência e modernidade em uma única solução.

Outro grande avanço é a ampliação do Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged), que passará a ser implantado em todas as secretarias, agregando também confiabilidade às informações na utilização de uma única base de dados.

O pacote também reúne um repaginado sistema de geocolaboração e um sistema para monitoramento de metas para gestores.

Em nova plataforma, servidores e colaboradores poderão acompanhar qualquer processo de pagamento | Foto: Divulgação/Prefeitura

Ao comparar o desempenho de Manaus ao de outras capitais e Estados brasileiros, ele aponta casos de improbidade administrativa. “Não é bonito bancar o engraçadinho e gastar dinheiro para depois ficar encalacrado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, como o que está acontecendo com o governo estadual”, disparou.

“O fato é que Manaus agradece quando recebe ajuda, mas está livre do cheque especial. Manaus vive independente e não precisa de ninguém para investir R$ 320 milhões em obras neste verão, sem prejudicar os demais projetos em outras pastas”, concluiu.

Consciência limpa

O prefeito de Manaus disse também que é preciso fazer com que a população entenda, desde cedo, os impactos que uma administração irresponsável pode ter no dia a dia da sociedade.

“Isso é muito feio. E já pedi para a secretária Kátia, da educação municipal, para que coloque uma cadeirinha na sala de aula para ensinarmos as crianças como é bacana ter controle de suas contas pessoais e das contas públicas, caso um dia cheguem a ser gestores”, ironizou.

Em tom desabafo, Arthur Neto considerou injusto o tratamento dado pelo Governo Federal aos gestores que não cumprem com suas obrigações fiscais.

“Gastar é um vendaval e sempre quando quebram correm para viúva, nesse caso o Tesouro Nacional. É por isso que o Brasil está nessa situação tétrica. Sinto-me muito injustiçado quando há socorro para que não se portou bem o governo inteiro e não há prêmio para quem se portou bem, como é o meu caso em Manaus”, questionou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Pesquisa aponta segundo turno para eleições no Amazonas

Prefeitura lança campanha de combate às queimadas em Manaus